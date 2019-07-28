Для семьи белоруски, которая погибла на Аляске, собрали более $16000

Для семьи белоруски, которая погибла на Аляске, собрали более $160001
- 28.07.2019, 13:31
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Неравнодушные белорусы помогли семье Нике Никоновой.
24-летняя гражданка Беларуси Ника Никонова погибла на Аляске, куда она сразу после свадьбы уехала вместе с мужем Петром Маркеловым, активистом кампании «Legalize Belarus».
Петр и Ника поженились 1 июля 2019 г. в Нью-Йорке. На следующий день они отправились на Аляску, сообщает «Белсат».
Никонова исследовала тему осужденных за наркотические преступления в Беларуси. В этом году она сняла 20-минутный фильм «Поколение 328».
Режиссер утонула в реке Текланика, через которую она с мужем пыталась перейти, возвращаясь из автобуса, в котором жил и умер Кристофер МакКэндлес – герой книги Джона Кракауэра «В диких условиях». Девушку смыло сильным течением воды. Муж Никоновой вытащил ее из воды, но спасти не смог – девушка 5 минут провела под водой.
Собранные деньги предназначены на перелет матери режиссера в США, а также на билеты для мужа Никоноой и расходы, связанные с похоронами. Все документы, деньги и банковские карточки потерялись во время трагического случая. Сбор средств
был объявлен на платформе gofundme.com.