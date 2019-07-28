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Вернуть уважение к людям

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  • Григорий Амнуэль
  • 28.07.2019, 13:43
  • 1,185

27 июля 2019 года войдет в историю России.

Может быть не навсегда, но надолго. Хотя, если население страны получает всю информацию из новостных репортажей российских СМИ, это мое заявление им может показаться странным и непонятным. Действительно, по новостям в стране все спокойно и она может спать спокойно. Хотя нет, В.Путин погрузился сегодня на дно..., ах да в батискафе новой конструкции, но в стране, где лодки иногда тонут – это конечно первая, несменяемая строчка всех новостей.

Ну, да бросьте, выключите телевизор и выгляньте в окно, особенно если оно у вас в Москве и выходит на Тверскую, Столешников, Трубную, Арбат – там, ей Богу интересней и показательней. Там почти весь день шел парад. Ни то, что праздничный, но московская власть выкатила и вывела на него весь арсенал ОМОНА, Росгвардии, полиции. Все были в полной амуниции, некоторые даже с собаками. Про количество тех, кто был и почти всегда бывает только в штатском остается только догадываться. Но это было не по поводу прошедшего на неделе дня рождения СК (Следственного комитета России). Для него этот выходной тоже был рабочим днем в полном составе.

Так в чем фишка, спросит непосвященный читатель?

Всего-то навсего – в выборах в Московскую городскую Думу. В том, чтобы, как гласят баннеры одного из согласованных и с властями Москвы, и с властями Кремля, и со своим шефом по ВШЭ, кандидата В.Касамары – "Вернуть уважение к людям". Да, все эти люди в бронежилетах, шлемах и даже в масках, в почти 30 градусную жару провели целый день на площадях и улицах столицы России видимо только с этой целью. Итог их деятельности более 1300 соотечественников "бесплатно" покатались в автозаках. Спасибо, что не в черных воронках. Кое-кто после наглядной, открытой лекции об уважении к людям вынужден был покататься даже в карете "скорой помощи". Так что выборы – вполне для людей. Люди, правда, у нас видимо наивные, почему-то сомневаются и не понимают такой "благородный" посыл властей. Забыли долгие хлебосольные и счастливые годы в СССР, где выбирался только единый блок коммунистов и беспартийных. Власть то не забыла. Стремится восстановить потерянное. Нельзя же подвергать граждан страны демократической вольнице постоянной смены и Президента, и губернаторов, и мэров, и даже депутатов – т.е. всех "неприкасаемых священных коров". Поэтому на такой "парад" никаких бюджетных денег не жалко, и выходной не в радость, а в пот.

Напомню, это еще не выборы. Это так, что-то вроде легкой разминки, ну если не первой, то второй.

Сегодня будет парад в честь Дня военно-морского флота. Всплывший, поднявшийся из глубин, без проблем, президент В.Путин вместе с адмиралами и прочими приближенными примет парад. Вечером будет салют! СМИ об этом достойно расскажут, беспрецедентно покажут. Выходные пройдут и начнутся дальнейшие суровые будни – "возвращения уважения к людям..."

Григорий Амнуэль, kasparov.ru


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