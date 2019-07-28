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Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на завтра

  • 28.07.2019, 13:47

Прогнозируется переменная облачность.

29 июля в Беларуси прогнозируются кратковременные дожди, возможны грозы, сообщает Гидрометеоцентр.

В целом по стране в понедельник прогнозируется переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем при грозах в отдельных районах Беларуси ожидается усиление ветра порывами 15−20 м/с.

Воздух днем прогреется до 20−26 градусов. Местами по югу страны максимальная температура достигнет +30…32 градуса.


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