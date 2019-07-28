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Белорусы стали покупать еще больше алкоголя

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  • 28.07.2019, 14:13

В общем объеме продаж алкоголя водка составила 46,9%.

За полгода 2019 в розницу реализовано алкогольных напитков и пива на 1,8 млрд рублей.

- Всего в абсолютном алкоголе продано 3 млн 598,2 тыс. дал алкогольных напитков и пива. Рост составил 3,2%, - пишет kp.by cо ссылкой на БелаПАН.

Водки в первом полугодии 2019 года продано 4 млн 216,2 тыс. дал - это на 1,1% больше, чем было год назад. Кстати, в общем объеме продаж алкоголя водка составила 46,9%.

Пива продано 19 млн 37,4 тыс. дал, что на 4,4% больше, чем за этот же период 2018 года. Доля этого напитка в общем объеме продаж алкоголя составила 21,2% (в первом полугодии 2018-го - 20,9%).


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