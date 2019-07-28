Максим Винярский: Протесты в Москве - звонок и для белорусов 28.07.2019, 14:23

Максим Винярский

Подавляющее большинство белорусов сегодня выступают за смену власти и перемены.

Вчера в Москве прошла уникальная по своим масштабам акция протеста. Российские власти до того испугались участия в фейковых выборах независимых кандидатов, что отказались их регистрировать. Сначала они говорили, что у оппозиции нет поддержки и делали все возможное, чтобы подтвердить это. Кандидатам непрерывно мешали: организованно подделывали подписи, крали подписные листы, нападали на сборщиков. Не помогло. Нужное количество подписей было собрано в срок и тезис об отсутствии поддержки рухнул, пишет координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» для Telegram-канала «Баста!».

Остался один, испытанный привычный топорный способ. Кандидатам запретили участвовать в выборах. Исходя из того, что пропускать их в Мосгордуму власти, естественно, не собирались, их лишили легальной возможности проводить избирательную кампанию, общаться с москвичами. Москвичи возмутились и вышли на улицы.

Первая мысль по итогам вчерашних протестов: значим сам факт покушения на избирательные права, а не то, кто и куда избирается. Полномочий у Мосгордумы — никаких, несколько оппозиционных депутатов погоды бы не сделали. А вот запрет на избрание, вопреки ожиданиям властей, вызвал возмущение и вывел людей на улицы. Важным оказалось осознание факта: у тебя крадут само право выбирать, крадут право общаться с теми политиками, которым ты доверяешь.

Ключевое слово — доверие. В России, похоже, появляется новая оппозиция — современная, технологичная, упрямая и не готовая занимать то место, которое ей отведут власти. Два десятка кандидатов, которые завоевали доверие москвичей. Сотни новых лиц в их командах. Две недели протестов. Солидарность, самоорганизация, быстрые и решительные действия сторонников перемен. И результат — у Путина с Собяниным сдали нервы. Москва уже не будет прежней.

Похоже, схему продления полномочий Путина запустят раньше срока следующих президентских выборов в РФ — уж слишком сильно нервничают в Кремле. Именно для этого они не желают подпускать не зависящих от них людей даже к самой мелкой трибуне. Это звонок и для нас. Время на исходе. Действовать нужно здесь и сейчас. Завоевывать доверие белорусов, подавляющее большинство которых сегодня выступают за смену власти и побеждать.

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