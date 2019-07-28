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В Великобритании рейтинг консерваторов пошел в верх после избрания Джонсона премьером

  • 28.07.2019, 14:36
Фото: getty

Рейтинг Консервативной партии вырос на 6 пунктов — до 31%.

Консервативная партия Великобритании увеличила свое рейтинги после того, как Борис Джонсон занял пост премьер-министра.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на The Sunday Times.

Рейтинг Консервативной партии вырос на 6 пунктов — до 31%. Рейтинг Лейбористской партии также вырос на 2% — до 21%. Увеличение рейтингов партии Джонсона над оппозицией стало рекордным за последние пять месяцев.


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