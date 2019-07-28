Брестские активисты: То, о чем мы мечтали полтора года назад, сейчас реальность 5 28.07.2019, 14:40

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Фото: svaboda.org

Противники завода АКБ говорят, что победу праздновать рано и продолжают «кормить голубей».

Днем 28 июля, когда в Бресте проходили праздничные мероприятия ко Дню города, на площади Ленина вновь прошла молчаливая акция протеста против аккумуляторного завода. По данным правозащитников, на нее вышли около 150 человек. Главной темой обсуждения стал вчерашний разговор активиста Дмитрия Бекалюка с заместителем министра природы Андреем Хмелем. Напомним, чиновник прояснил ситуацию с отрицательным заключением государственной экологической экспертизы проекта завода, пишет «Брестская газета».

Сейчас оно единственное действительное. По его информации, причиной отрицательного заключения стали недостоверные данные, заложенные в проекте завода.

«То, о чем мы мечтали в феврале прошлого года в Тельмах, сейчас реальность. Предположить, что такое может быть в Беларуси, тяжело. Это только благодаря людям, которые поставили свои подписи против завода и которые регулярно кормят голубей», – считает один из лидеров протестного движения Дмитрий Бекалюк.

Строительство аккумуляторного завода на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года. Его запуск изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце 2018 года. В 2019 году сроки тоже не раз продлевались.

Одновременно со стройкой в Брестском регионе началась кампания против появления в СЭЗ этого предприятия. На протяжении всего этого времени инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно заявляют о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта. Представители завода уверяли, что нарушений нет, до недавних пор об этом говорили и чиновники.

14 июня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис приостановил строительство аккумуляторного завода до устранения выявленных нарушений.

Начиная с 4 марта прошлого года каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против завода. За это многих из них не раз задерживали и штрафовали.

Активисты заявляют, что будут выходить на площадь и нести круглосуточное дежурство возле завода, с фото- и видеофиксацией до тех пор, пока предприятие не будет закрыто.