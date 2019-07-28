В Москве начали освобождать задержанных на митинге российской оппозиции 28.07.2019, 14:50

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Фото: Twitter

Освобождены около 700 человек.

Из отделений полиции Москвы по состоянию на утро воскресенья, 28 июля, были отпущены не менее 700 человек из числа задержанных на оппозиционной акции против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму. Такие данные приводит пресс-служба правозащитного медиа-проекта "ОВД-Инфо". Ранее сообщалось, что всего во время акции было задержано 1373 человека. По официальным данным полиции, было задержано 1074 задержанных, сообщает "Немецкая волна".

Задержания начались еще до начала акции. Утром в субботу были задержаны сразу несколько независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, приглашавшие своих избирателей на встречу у московской мэрии. В их числе - бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов, юрист ФБК Любовь Соболь, муниципальные депутаты Илья Яшин и Юлия Галямина. В Евросоюзе осудили многочисленные задержан в Москве.

В субботу вечером Илья Яшин, глава муниципального округа "Красносельский", объявил в своем твиттере, что следующий шаг протестующих - "большой митинг в Москве 3 августа, накануне апелляций в Центризбиркоме".