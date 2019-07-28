Оставьте нам вашу прибыль 4 Леонид Фридкин

28.07.2019, 15:01

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Что не так с заявлением Мясниковича о выводе российского капитала?

Экономический аспект белорусско-российских отношений имеет множество граней. Одни затерты до блеска – кредиты, цены на нефть и газ, споры о качестве мясо-молочной продукции, происхождении ананасов и креветок. Другие внезапно блещут самым неожиданным образом. Одна из таких граней – прибыль белорусских компаний, которую российские инвесторы забирают на дивиденды.

«Нас беспокоит то, что компании с российским капиталом, являющиеся резидентами Беларуси, выводят из нашей страны заработанную у нас прибыль вместо того, чтобы ее в основном реинвестировать». — пожаловался на пленарном заседании VI Форума регионов в Санкт-Петербурге Михаил Мясникович. Оказывается, в прошлом году прямые инвесторы забрали половину прибыли, а в I квартале 2019 г. — аж 75%. В принципе это не противоречит белорусскому законодательству и международному праву, признал г-н Мясникович. А потому остается лишь попросить российских партнеров не ставить главной целью изъятие средств из Беларуси, а реинвестировать прибыль

Конечно, реальные деньги, уходящие за рубеж, нам бы и самим пригодились, возможно, даже больше, чем россиянам. Но у тех может быть свое мнение на сей счет. Ведь закон «Об инвестициях» и договор об ЕАЭС прямо гарантируют инвесторам право использовать и распоряжаться полученными в результате осуществления инвестиций доходами и переводить их куда угодно. Ведь инвестиции ни в коей мере не благотворительность. А потому зарубежные инвесторы, в т.ч. российские, вкладывают деньги в нашу (и любую другую) страну не ради совминовских программ, а чтобы получить доход на вложенный капитал.

К тому же российские инвесторы – публика балованная. В самой РФ по итогам прошлого года дивидендная доходность в целом составила 7% – один из самых высоких в мире показателей, а у иных компаний – в несколько раз больше. В мире считается, что регулярная выплата дивидендов – один из основных факторов инвестиционной привлекательности. В придачу, значительная часть акционерной доходности обеспечивается за счет роста капитализации компаний – фактор, в Беларуси мало распространенный. А недавно введенная у нас льгота в виде пониженных ставок налога в случае, если прибыль не распределялась несколько лет мало кого соблазняет. В отличие от чиновников, некоторые инвесторы неплохо умеют считать. А потому быстро прикинули, что за 3-5 лет дивиденды обесценятся куда больше, чем экономия от применения льготы.

Может, государству подать инвесторам пример реинвестирования прибыли? Скажем, наложить мораторий на указ № 637, обязывающий госпредприятия ежеквартально перечисляли в бюджет 20% чистой прибыли. Между прочим, Всемирный банк оценивает налоговые изъятия в Беларуси в 53,3% прибыли. Так что с учетом уплаченных налогов, получается, что государство забирает те самые 50-75%. Впрочем, это не только наша проблема. Не зря Уоррен Баффет в своем последнем выступлении сострил, что государство – это особо привилегированный акционер любой частной корпорации, которому всегда причитаются своеобразные «дивиденды» в виде налогов.

На том же форуме президент РФ Владимир Путин напомнил, что Россия прочно удерживает первое место по размеру накопленных прямых инвестиций в белорусскую экономику — почти $4 млрд». Почему-то иных «экспертов» это очень порадовало: дескать такую большую сумму из экономики за здорово живешь не изъять. А это – наилучшая гарантия стабильных партнерских отношений. Уточним, накопленные инвестиции российских компаний в реальный сектор белорусской экономики по данным Белстата на 1 января т.г. составляли $2,69 млрд. Сумма приятная, но накопленные инвестиции дружественного, но не союзного Кипра в Беларуси на ту же дату превысили 2,05 млрд.

Впрочем, при некоторой сноровке вложенные капиталы изымаются обратно, причем зачастую с изрядной добавкой. К примеру «Газпром» по итогам 2018 г. получил от своей белорусской дочки «Газпром транснефть Беларусь» около $320 млн дивидендов (больше, чем вся чистая прибыль за год), а по итогам 2017-го – 511 млн. Так что покупка «трубы» в недалеком будущем полностью окупится. Если, конечно, опять не случится казусов вроде убытков из-за девальвации рубля. Кстати, сам «Газпром» направил по итогам текущего года на выплату дивидендов 27% своей чистой прибыли – по МСФО, как и многие другие российские корпорации. Если бы такое же правило применялось у нас, возможно, суммы, причитающиеся инвесторам оказались куда скромнее.

Иногда чтобы вложения окупились, вместо дивидендов гораздо выгоднее «закачать» возврат капитала в цены товаров, услуг и процентов по займам. При этом значительная часть этих средств выводится из белорусских «дочек» не напрямую в РФ, а в оффшорные структуры, контролируемые российскими компаниями. Иные "эффективные" собственники таким путем за несколько лет доводят предприятия, контрольный пакет акций они некогда по случаю прикупили, до банкротства. И бросают его, унося изрядный куш "честно заработанного" дохода. Можно тоже попросить бизнесменов не баловаться с такими схемами. Или всерьез позаботиться о ликвидации возможностей их применения.

Кстати, глава Минэкономразвития М.Орешкин в интервью на «Эхо Москвы» назвал одной из главных интеграционных задач на ближайшие годы создание единообразной налоговой системы. В целом же, по словам Орешкина, российские и белорусские предприятия вне зависимости от места их регистрации ожидает включение в единое экономическом пространстве: единое налоговое и гражданское законодательство, единая система контроля, надзора, единая работа таможенных органов.

Предварительным «жестом доброй воли» с российской стороны можно считать повышение ГДС до белорусского уровня. Теперь наш черед. Начать можно с присоединения к многосторонним конвенциям противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения, в которых Россия и Казахстан уже участвуют. Или с создания стимулов для реинвестирования прибыли, которые в РФ, пожалуй, привлекательнее наших. Словом, поле инициатив для белорусских законодателей огромное – на напрасные просьбы времени не останется.

Леонид Фридкин, lbf-blog