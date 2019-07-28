Фотофакт: Виталий Гурков выходил на бои в Китае под национальными символами 10 28.07.2019, 15:15

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Белорусский тайбоксер стал первым двукратным чемпионом мира по версии Kunlun Fight.

27 июля в Китае прошел очередной ивент кикбоксинговой организации Kunlun Fight – созданный в 2014 году промоушн сейчас считается одним из самых авторитетных в мире. Турнир KLF81 определял чемпиона мира по версии организации – и им стал белорус Виталий Гурков! Причем боец стал первым, кому удалось завоевать пояс дважды, пишет «Трибуна».

Гурков стал первым двукратным чемпионом мира по версии Kunlun Fight

Впервые лучшим в промоушне Гурков стал в 2017-м. Тогда (как и в этом году) для титула белорус выиграл три боя, но больше запомнился шарфом с комбинированной символикой (и БЧБ, и «Погоня», и орнамент разом) и послетурнирным наездом в Instagram на БАТЭ (клуб тогда подал в суд на болельщика, выбежавшего на поле с БЧБ-флагом во время матча с «Арсеналом) с исковерканным написанием названия команды.

В 2018-м аналогичный турнир Гурков проиграл в полуфинале, а вот в этом году все сложилось в пользу белоруса. К слову, выходил на турнир он с привычными атрибутами – а бело-красно-белая лента дополнила головную повязку.

В четвертьфинале Гурков решением судей одолел китайского бойца Илиаса, а в полуфинале отправил в нокаут еще одного китайца Ву Шихана.

В финале Гуркову противостоял опытный таец Саийок Пумпанмуанг. С ним белорус сражался все три раунда, но нанес сопернику пару очень эффектных ударов.

В итоге судьи отдали победу именно Гуркову. Белорус – двукратный чемпион мира Kunlun Ficht!

В Instagram Виталий поблагодарил всех за поддержку.