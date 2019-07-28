В РФ новый закон об интернете обрушил стоимость «Яндекса» на $1,5 миллиарда за 4 часа 7 28.07.2019, 15:36

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Российская ГосДума решила запретить иностранцам владеть более 20% акций «значимых» интернет-компаний.

Акции «Яндекса» обвалились на бирже Nasdaq в пятницу на новостях о том, что в Государственную Думу России внесен законопроект, запрещающий иностранцам владеть более 20% в «значимых» интернет-компаниях, пишет finanz.ru.

Начав торги скачком на 8% на публикации отчета за второй квартал, где «Яндекс» показал двукратный рост бизнеса в медиа и такси, 16-процентный рост доходов «Яндекс.Маркета», а также превзошел прогнозы по выручке (41,7 млрд рублей) и EBITDA, бумаги крупнейшей интернет-компании России стремительно пошли вниз, когда заголовки о новой инициативе российского парламента попали на новостные ленты.

С 42 долларов (максимум с апреля) котировки спикировали на 14% - до 35,84 доллара, прежде чем отскочить до отметки 37,04 и закрыть торги в минусе на 3,6% относительно четверга и 12% по сравнению с утренним пиком.

За четыре часа капитализация «Яндекса» сократилась на 1,5 млрд долларов. На закрытие торгов компания, которая начиналась 1997 году с трех серверов за 10 тысяч долларов, стоила 12,1 млрд долларов.

Согласно законопроекту, который в последний день весенней сессии внес в ГосДуму единоросс Антон Горелкин, с 1 января 2020 года в отношении интернет-компаний, признанных «значимыми» для «информационной и коммуникационной инфраструктуры», будут действовать те же нормы, что с 2016 года работают для СМИ: основным владельцем должно быть российское юрлицо, а иностранные инвесторы не могут держать более пятой части капитала.

Кроме того, таким интернет-ресурсам предлагается запретить предоставлять доступ к информации о российских пользователях иностранным компаниям и гражданам, а также российским компаниям с более чем 20-процентным иностранным участием без предварительного согласования правительственной комиссии.

В случае нарушения ресурс не блокируется, но ему запрещается привлекать рекламу - ключевой источник выручки.

Под критерии «значимых ресурсов» в России попадает только «Яндекс», и в компании считают, что законопроект не должен быть принят. Он может «разрушить уникальную экосистему интернет-бизнесов в России, где локальные игроки успешно конкурируют с глобальными компаниями», заявили Reuters в пресс-службе «Яндекса», подчеркнув, что в результате пострадают конечные пользователи.

Тучи над «Яндексом» начали сгущаться прошлой осенью, когда, по данным «Ведомостей», совещания по компании проходили на уровне высшего руководства страны, обеспокоенного большой медиаактивностью и невозможностью контролировать систему, в первую очередь сервисы «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новости».

Идеи о контроле госструктур над компанией высказывали и силовики, и чиновники администрации президента, рассказывал источник издания.