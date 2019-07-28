«Много раз обращались к чиновникам, результата – ноль» 5 28.07.2019, 15:44

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Фото: horki.info

Как в «социально-ориентированной» Беларуси «заботятся» о детях.

В Горках на улице Озерной напротив дома №95 есть детская площадка. Долгие годы ее поддерживали в нормальном состоянии местные жители. Теперь им нужна помощь властей, но те не торопятся, пишет сайт horki.info.

Фото: horki.info

В семидесятых годах прошлого века люди добились, чтобы это место не было отдано под частную застройку, а досталось детям. Потом сами заботились, убирали мусор, обкашивали территорию, ремонтировали и обустраивали качели. К примеру, 50 лет назад здешний житель Виктор Новиков сам установил тут качели-качалку. Сейчас от них остался только остов.

Постепенно люди, которые опекали площадку, состарились, некоторые ушли в мир иной.

Фото: horki.info

Фото: horki.info

Теперь это место, где по-прежнему гуляет много детей не только с улицы Озерной, но и со всего района, трудно назвать детской площадкой. Из развлечений остались одни качели да гимнастическое "бревно", которое пора менять. Ограждение песочницы сгнило и развалилось лет семь назад. Футбольные ворота выглядят, как палка на земле (ее уложили дети, которые гоняют здесь мяч).

Фото: horki.info

– Много раз я обращался в Горецкий райисполком, чтобы это место отдыха привели в порядок. Результата – ноль. Весной этого года здесь были представители коммунальных служб, обещали, что после Дня победы площадку благоустроят. Опять ничего не изменилось. Только вот несколько деревьев спилили. Говорили, что это санитарная вырубка. Убрали старые – посадите молодые, я уверен, что должно быть именно так, – говорит Виктор Пантелеевич.

Фото: horki.info

По его словам, он уже устал обращаться по этому поводу к чиновникам. Человеку 77 лет, здоровье подводит. Уже нет сил получать отписки и обещания.