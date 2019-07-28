Из Московского патриархата в ПЦУ перешли более 500 приходов 2 28.07.2019, 15:49

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На процесс перехода повлияли выборы в Украине.

С момента создания Православной церкви Украины, декабря 2018, к ней присоединилось более 500 приходов УПЦ Московского патриархата.

Об этом сказал на брифинге в конце крестного хода митрополит Епифаний, пишет «Новое время».

Он отметил, что процесс несколько замедлился в связи с выборами, но убежден, что со временем динамика переходов возобновится.

«В целом в течение более чем полгода к Православной церкви Украины присоединилось более 500 приходов со стороны Московского патриархата. Сейчас мы видим, что процесс немного приостановился, но все равно он происходит. По несколько приходов уже оформляют юридически свой статус в ПЦУ, но я верю, что в дальнейшем постепенно завершится вся эпопея избирательная, предвыборная, люди успокоятся и будут и в дальнейшем принимать решения коллегиально, на собрании большинством голосов о присоединении к нашей признанной Православной церкви Украины», — сказал Епифаний.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины. Ее возглавил митрополит Епифаний.

Позже Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а на следующий день вручил его свиток Епифанию. Он будет храниться в Украине.

Согласно карте переходов, в ПЦУ из Московского патриархата перешли 520 общин и два кафедральных собора.