Что изменится в Беларуси с августа 2 28.07.2019, 16:00

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Фото: tut.by

Несколько «сюрпризов», которые ждут белорусов в следующем месяце.

Со следующего месяца изменятся минимальные потребительские бюджеты, а также Беларусбанк повысит комиссию за снятие денег и просмотр баланса в «чужих» банкоматах. Tut.by составил подборку августовских изменений.

Бюджет прожиточного минимума вырастет

Со следующего месяца бюджет прожиточного минимума увеличится на 6,89 рубля — до 230,91 рубля. Новый размер БПМ будет действовать до конца октября.

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения с 1 августа составит 230,91 рубля (сейчас — 224,02 рубля). То есть прибавка составит 6,89 рубля.

Беларусбанк повышает комиссию за снятие наличных и просмотр баланса в «чужих» банкоматах

Беларусбанк с 1 августа пересмотрит размеры вознаграждений за некоторые операции по карточкам. К примеру, вырастет комиссия за снятие наличных и просмотр баланса в банкоматах других банков.

Так, с 1 августа за снятие наличных в банкоматах других банков придется заплатить 2,5% от суммы (ранее — 2%). Минимальный размер комиссии остается на прежнем уровне: 3 доллара/евро, 230 российских рублей или 3 белорусских рубля. При этом нужно учитывать, что банк, в устройстве которого снимают деньги, также может взимать комиссию.

За просмотр баланса по карточке в устройствах других банков-резидентов с 1 августа придется заплатить 1 белорусский рубль, 0,5 доллара/евро, 35 российских рублей (ранее — 0,5 рубля, 0,3 доллара/евро, 20 российских рублей соответственно). Со следующего месяца также вырастет размер комиссии за просмотр баланса в устройствах банков-нерезидентов.

Работодатели будут больше отчислять на погашение задолженности по зарплате

Со следующего месяца в Беларуси изменится обязательный размер удержания с нанимателей средств для выплаты зарплаты, который равен 1,5 БПМ для трудоспособного населения. При расчете средств на погашение задолженности по зарплате нанимателям нужно будет бронировать на одного работника 385 рублей 85 копеек.

Вузы завершат прием платников

4 августа большинство белорусских вузов закончат принимать документы от абитуриентов на платную форму обучения.

Также в августе заканчивают прием документов профессиональные лицеи, колледжи – как на платную, так и бюджетную формы обучения.

Подорожают сигареты

С 1 августа вырастут цены на многие марки сигарет. Подорожает некоторая продукция табачной компании «Неман», ООО «Табак-Инвест», а также отдельные марки сигарет, ввозимых в страну «Беларусьторгом» и «Энерго-ОИЛ». Цены вырастут максимум на 10 копеек за пачку.