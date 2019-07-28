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Ученые обнаружили в джунглях Новой Зеландии гигантский сверхорганизм

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  • 28.07.2019, 16:19
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Сверхорганизм исследуют ученые из Оклендского технологического университета.

Ученые в Новой Зеландии обнаружили гигантские суперорганизмы, которые включают десятки и сотни деревьев новозеландского каури. Об этом сообщило издание Live Science (перевод - 360tv.ru).

Исследователи из Оклендского технологического университета обратили внимание, что пни новозеландского каури (агатиса южного) связаны системой корней с другими деревьями. Таким образом пень остается живым, получая через корни воду и питательные элементы по ночам, тогда как остальные деревья получают необходимые вещества днем.

Ученые проследили, как движется питательный сок в растениях в течение дня. Оказалось, что пень и другие деревья потребляют воду, необходимую для фотосинтеза, в разное время суток.

Днем пень каури «бездействует», пока растения накапливают влагу в корнях и листьях. А ночью перемещал воду через свои оставшиеся ткани.

Получается, что десятки и даже сотни деревьев в джунглях связаны в гигантскую гидравлическую суперсистему. Растения играют роль насосов, которые «включаются» попеременно. Ученые считают, что остатки дерева могут выполнять роль моста, обеспечивающего связь корневых систем друг с другом.

Хотя у такой природной системы множество достоинств, есть и свои минусы. По мнению исследователей, такая система уязвима для патогенов, которые через корни могут распространяться от одного дерева к другому через весь лес.


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