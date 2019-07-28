«Работа как у сапера» 4 28.07.2019, 16:40

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Фото: tut.by

Системный администратор честно рассказал о своей работе.

Tut.by решил показать брутальную сторону IT. Журналисты приехали на работу к системному инженеру Сергею Ковалевскому и поговорили про «лапшу» из проводов, удар током 380 вольт и сорванную спину.

Ад перфекциониста

Журналисты с Сергеем стоят в шумном зале с тысячами вентиляторов, рядами железных шкафов и «косами» проводов. Сюда, в один из столичных дата-центров, он приезжает почти ежедневно, чтобы обслуживать серверы своей компании.

— Видите эту «лапшу»? — Сергей улыбается, глядя на соседнюю стойку со спутанными проводами. — Это просто ад перфекциониста! Как найти и достать нужный кабель? Моя работа — приводить в порядок серверные стойки, делать не просто красиво, а эффективно. В вузе такому не учат, все навыки приобретаются в процессе работы. Я кабели правильно укладываю и маркирую, сетевые развожу с силовыми, остатки прячу внутрь, чтобы не мешали вентиляции. Наведение порядка в проводах называется «кабель-менеджмент». Он себя оправдывает: оборудование работает дольше и с большей производительностью, коллеги не тратят время на кабельный квест и быстро делают свою работу. Если нужно переключить один кабель, не нужно ехать в ЦОД (центр обработки данных) самому, можно дать все инструкции по телефону. Раньше в серверный шкаф было трудно просунуть руку, а сейчас я залажу туда по пояс. Текущая задача — привести в порядок все стойки. На это есть 9 месяцев, такая вот сисадминская «беременность».

Фото: tut.by

Работа как у сапера

На технических форумах можно встретить мнение, что кабель-менеджмент — зло: мол, убивает магию сисадминства, ведь после проделанной работы любой «баран» в проводах разберется.

— Такие люди мыслят в масштабах серверной. Мы же говорим о крупных дата-центрах, в которых время равно не просто деньги, а огромные деньги. Здесь могут размещаться настолько серьезные сервисы, что 10 минут их простоя будут стоить как весь этот ЦОД.

Перекладывать провода приходится «по живому», без отключения работающих серверов. Поэтому местами кабель-менеджмент похож на будни сапера: потянешь не тот провод, — и «положишь» крайне важный ресурс одного из 130 000 клиентов компании.

— Из-за перегрузки может отключиться линия питания. Резервное питание решает проблему, но на серверах старого поколения такой системы нет. Это критично для наших сервисов, поэтому от такого оборудования мы отказываемся. Однажды я прощупывал, куда что идет и, видимо, чуть задел силовой кабель. Он не был подключен должным образом и на секунду потерял контакт. Оборудование выключилось и сразу включилось. Я лишь услышал щелчок. На всякий случай сразу сообщил ребятам: так-то и так-то, проверьте. Проблему решали до конца дня. Но с тех пор, как навел порядок, таких случаев уже нет.

380 вольт по сердцу

Фото: tut.by

Серверный парк hoster.by постоянно пополняется дорогостоящим оборудованием. Его монтаж, подключение и ремонт — одна из компетенций системного инженера.

— Недавно мне надо было перевезти 42-килограммовый сервер, «хранилку» поменьше и 30 килограммов дисков. Все это я транспортировал на тележке для офисных бутылей. Тележка под тяжестью сильно проседала, и так ломило спину, что приходилось делать остановки каждые несколько метров. Зато теперь меня можно назвать «прокачанным» специалистом, — улыбается Сергей.

Почему он стал сисадмином? Началось все в детстве с компьютерных игр. Установил «винду», потом стал собирать «машины» и строить сети. В шестнадцать на моддинг компьютера потратил первые деньги, заработанные летом на стройке.

— Один случай серьезно изменил мою жизнь. Мне было 18, с товарищами строили компьютерные сети, лазили в электросчетчики. Однажды что-то пошло не так. Разряд в 380 вольт прошел через руки и сердце. Результат — три недели в больнице, проблемы с сердцем и боязнь подойти к проводам, до дрожи в руках. Перебороть страх помогла настойчивая просьба друга что-то срочно подключить в электрощитке. В больнице было время подумать. Раньше работал за идею. На душе было хорошо, ведь я занимался тем, что нравится. Деньги вкладывал в оборудование, «на карман» ничего не оставалось. Люди думали, что все настраивается само собой, так зачем платить?

«Главное — не запутаться в проводах»

Фото: tut.by

На полу лежат молотки, паcсатижи, плоскогубцы, отвертки, стяжки, липучки и наклейки. В рюкзаке — ленточный принтер, печатающий QR-коды для маркировки кабелей. Устроившись на стремянке, мой собеседник скрепляет стяжками пучки проводов.

— Высоты я не боюсь. Люблю с друзьями-руферами наблюдать за закатами на крышах Минска. Правда, из залов ЦОДа ни закатов, ни рассветов не увидеть — окошек тут нет. Как-то приехал утром в ЦОД, все сделал и чувствую, что ноги плохо держат. На пропускной встретил охранника из другой смены. Он очень удивился, увидев меня. Выяснилось, что работу я закончил после 10 вечера.

Сергей собирает инструмент и рассуждает о важных вещах в работе системного инженера.

— Главное — не запутаться в проводах, ведь вытаскивать оттуда меня некому. А если серьезно, мне нравится работать в больших дата-центрах, браться за серьезные проекты и доводить их до ума. Это очень приятное чувство, когда работа в кайф.