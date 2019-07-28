закрыть
28 июля 2019, воскресенье, 18:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Десятки рейсов отменены в аэропорту Барселоны из-за забастовки

  • 28.07.2019, 16:55

Сотрудники авиакомпании требуют улучшения условий труда.

В аэропорту Барселоны в воскресенье отменили 73 авиарейса из-за забастовки наземного персонала авиакомпании Iberia.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Europa Press.

Забастовка сотрудников аэропорта продолжается второй день. При этом правительство Испании обязало Iberia предоставлять минимальный уровень услуг.

В субботу из-за забастовки отменили 62 авиарейса. Кроме того, к ним добавилось еще 32, которые отменили из-за плохой погоды в Барселоне.

Сотрудники авиакомпании требуют улучшения условий труда. Сейчас работникам не удалось договориться с руководством об удовлетворении их требований.

Международный аэропорт Барселоны - крупнейший аэропорт Каталонии, второй по величине в Испании после мадридского Барахаса.


популярное за неделю

Мнение

Служить Родине или служить режиму?
Служить Родине или служить режиму? Валерий Карбалевич
Да, власть сменится не на выборах
Да, власть сменится не на выборах Александр Скобов
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси Дмитрий Растаев
База данных для Нюрнберга
База данных для Нюрнберга Ирина Халип