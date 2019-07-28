О чем не рассказал «мэр» Бреста на праздновании тысячелетия города 2 Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

28.07.2019, 17:06

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Александр Рогачук

Чем чревато «замалчивание» темных страниц в истории страны.

— В тысячелетней истории нашего города одной из самых ярких, светлых дат является 28 июля 1944 года — день освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков. Какие бы мероприятия мы ни планировали при подготовке к тысячелетию в сентябре текущего года, естественно, мы не могли пройти мимо этой святой даты, — цитирует председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука БелТА.

— Вот почему уже несколько дней наш город празднует, празднует широко, в новых и оригинальных форматах. И мы не сомневаемся, что лучшей памятью о ветеранах, долгом перед освободителями будет дальнейшее процветание Бреста. Он должен быть поликультурным, на фундаменте белорусскости, в котором комфортно и туристам, и жителям, — добавил чиновник.

С последним замечанием руководителя исполкома нельзя не согласиться. Но в его выступлении не хватает слов о других страницах из истории тысячелетнего города.

Например, о том, какой ценой для Бреста обернулось строительство крепости во времена Российской империи.

Или о Брестском мире, заключенном здесь в марте 1918-го без участия белорусов и обернувшего разделом территории между большевиками и кайзеровскими войсками.

Или о том, как Брестская крепость дважды отбивалась от немцев, а один раз от советских войск. О совместном параде вермахта и РККА в сентябре 1939-го.

Наверное, наивно ожидать от сегодняшнего белорусского чиновника таких слов. Но история неумолимо свидетельствует: попытка «не замечать» не самые светлые страницы в биографии страны чреваты повторением пройденного.

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»