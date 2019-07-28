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«Нас обоих просто били и возили по асфальту»

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  • 28.07.2019, 17:16
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Вчерашняя акция протеста в Москве глазами участницы событий.

На этой фотографии Дениса Синякова я и Борис, пишет автор «Эхо Москвы» Инга Кудрачева, которая вчера участвовала в акции протеста в Москве.

Кадр был сделан в районе Театрального проезда, когда Бориса начали совершенно адски избивать дубинками, а я попыталась ему помочь. В итоге нас обоих просто били и возили по асфальту, а Бориса задержали. Меня били меньше, нет никаких травм кроме ссадин и синяков, а вот Борис в Боткинской больнице под наблюдением до понедельника. Его туда доставила «Скорая» прямо из ОВД — сотрясение не подтвердилось, есть подозрение на ушиб легкого и всё его тело покрыто каким-то совершенно жутким количеством следов от ударов дубинок, которые сегодня стали превращаться в фиолетово-красные синяки. К слову, когда Борис, уже будучи в автозаке, попросил вызвать «Скорую», ему отказали со словами «Тебя никто не бил». Если присмотреться к фото, то на его руке уже в тот момент заметны следы от ударов.

Если присмотреться ко мне, то можно увидеть, что моя футболка вся в крови. Это не моя кровь и не кровь Бориса — это кровь муниципального депутата района Хамовники Александры Парушиной. Ей разбили голову сотрудники ОМОНа в Брюсовом переулке, сменившие в какой-то момент робких срочников из «Росгвардии». Александра потеряла сознание и упала им под ноги, когда очнулась, пошла выбираться из оцепления. Это была по настоящему жуткая картина — внезапно между блестящими на солнце черными касками появилась окровавленная хрупкая женщина, пытающаяся растолкать плотную цепь из огромных мужчин в полном обмундировании. Когда я бросилась ей на помощь, они даже сначала не поняли зачем я это делаю, начали отпихивать меня, но потом увидели Александру и расступились. Несколько лет назад я прошла курс первой помощи и с тех пор каждый день ношу с собой простенький набор из перчаток, перекиси и спиртовых салфеток. Вчера он пригодился мне впервые. Когда к Александре приехала «Скорая», она давала интервью журналистам, повторяя «Я упала, но меня ударили не солдаты эти, которые совсем мальчишки, а ОМОН, но я не хотела уходить, я не могла всех бросить, не могла бросить этих смелых людей, я депутат.»

Всего вчера было задержано 1388 человек из которых как минимум 152 оставили на ночь. Известно, что многих по арестной статье (20.2 6.1). К делу несомненно скоро подключится и Следственный комитет, появятся новые уголовные дела. Вчерашняя акция была по настоящему беспрецедентной, полиция совершенно не справилась с тысячными толпами и своими действиями добилась разделения протестующих на огромные автономные шествия по разным районам центра Москвы. В итоге, нас увидели и услышали тысячи других граждан, а значит — всё было не зря.

Хочется сказать спасибо всем, кто написал нам с Борисом словами поддержки и предложил помощь, это очень ценно в такие моменты, правда. И хочется пожелать самого жаркого котла в аду всем проплаченным ботам-говнохранителям, которые с небывалой силой строчили гадости (и продолжают строчить) под каждыми фото и видео с митинга. Сегодня утром перебанила всех, не пожалела времени. Высеры условной Канделаки про «невменяемых» протестующих меня почему-то совершенно не трогают, но в приемном отделении Боткинской больници страшно разозлилась и расстроилась от слов обычных людей, которые там сидели. Они узнали меня по видео и начали нести стандартное «вы жиру беситесь, у вас вон кроссовки модные, чего же вам не хватает?» Вчера спорить с ними у меня сил не было, но сейчас хочется сказать следующее:

— это была акция невиданных масштабов и мы дали понять властям, что сдаваться не намерены и будем защищать свое право на выборы. И нет, я не бешусь жиру, я просто хочу, чтобы интересы жителей моего города представляли такие люди, как Александра Парушина, а не зажравшиеся жулики, которых не волнует ничего, кроме увеличения количества наворованных денег на личных счетах.

— сотрудники полиции, которые выдавливали и избивали людей вчера на улицах не стоят и ногтя любого из протестующих и однажды будут наказаны.

— от действий полиции пострадали десятки человек. Кто-то слегка, а у некоторых сломаны руки и ноги, разбиты головы. Надеюсь, что все пострадавшие обратились за помощью, зафиксировали повреждения и будут нещадно **** (простите) за это в судах каждого причастного. Даже если суд назначит мизерную компенсацию, то любое такое дело повлечет за собой проверки, которые, как вы понимаете, серьезным дядям в погонах никогда не нравились.

— всех, кто возмущается и говорит «ой, я хотел по центру погулять в выходной, а там эти мерзкие людишки требуют каких-то там честных выборов и никому не нужных прав человека» хочу заверить, что рано или поздно вы тоже выйдете на улицы, когда гнилая система доберется и до вас. Она доберется, поверьте. Будет хуже.

— людей, которых незаконно задерживает полиция, нужно вырывать. Специально не пишу «отбивать», никакого насилия применять к ментам нельзя, их даже руками лучше не трогать. А вот хватать задержанного и тащить в сторону нужно обязательно. Вчера Борис, пока его били, кричал «помогите!», а вырывать его пыталась только я. Остальные просто смотрели. Не надо так.

— если вас злит несправедливость, агрессия полиции и всё, что случилось вчера, но вы не готовы выходить на улицы, сделайте пожертвования правозащитным организациям, помогающим задержанным и пострадавшим.

— Россия будет свободной!


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