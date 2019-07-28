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Пять отличных фильмов для просмотра на выходных

  • 28.07.2019, 17:32

Вы наверняка найдете что-то, что еще не смотрели.

Сайт ivi.ru для просмотра на выходных подобрал четыре хороших фильмов и один сериал. Вы наверняка найдете что-то, что еще не смотрели.

«Такса»

Трогательная комедия о путешествиях таксы от хозяина к хозяину. Четыре рассказа о человеческих судьбах, связанных одним питомцем. Добротный актерский состав возглавляет Дэнни ДеВито.

«Трамбо»

Крутая история Далтона Трамбо, одного из самых успешных голливудских сценаристов. В 1947 году он попал в «Черный список Голливуда», но продолжил работать под разными псевдонимами. Главную роль в фильме исполнил Брайан Крэнстон, его игра удостоилась номинации на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль.

«Дочь Бога»

Изабель ждала поезд в метро и увидела чудо — то ли человека, то ли ангела, парящего в воздухе. С этого момента ее жизнь полностью изменилась. В этом же метро происходит загадочное убийство. Детектив Гэлбэн приезжает на место преступления, чтобы понять, что привело к смерти его напарника. Детектив с тайнами, Аной де Армас и Киану Ривзом.

«Жизнь Дэвида Гейла»

Один из лучших фильмов с неожиданной концовкой. Его сюжет построен вокруг Дэвида Гейла (Кевин Спейси) — человека, который яростно противостоит смертным казням. В причудливом повороте судьбы он окажется в камере смертников за убийство Констанции Харравей. За три дня до исполнения приговора Гейл дает интервью репортеру Битси Блум, после которого журналистка начинает собственное расследование смерти Констанции.

«Фортитьюд»

Если у вас совсем ленивые выходные, то посмотрите сериал. Фортитьюд — маленький арктический городок, расположенный на севере Шпицбергена. Здесь холодные зимы и очень короткое лето, а за пределы поселения лучше не выходить — от огромных белых хищников без винтовки спастись практически невозможно. Несмотря на всё, место это по-своему привлекательно, и губернатору города приходит мысль — среди льдов построить современный отель, который приносил бы в казну хороший доход. Но случилось убийство, расследовать которое прибыл детектив Мортон в исполнении Стэнли Туччи.


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