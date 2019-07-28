На магистрали «Газпрома» произошла седьмая авария за год

На магистрали «Газпрома» произошла седьмая авария за год2
- 28.07.2019, 18:12
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В Республике Коми прорвало магистральный газопровод «Газпрома».
На 338-м километре магистрального газопровода "Пунга - Вуктыл - Ухта-2" в Республике Коми прорвало трубу. В результате произошло возгорание газа, сообщает ситуационно-аналитический центр Министерства энергетики России в воскресенье, 28 июля. По его информации, при инциденте никто не пострадал, пишет «Немецкая волна».
На месте происшествия ведутся аварийные работы. Поврежденный участок газопровода отключен, добавили в центре.
Это седьмая авария на магистральных объектах "Газпрома" с начала года, отмечает информагентство "Интерфакс". По его данным, в 2018 году на магистральных объектах дочерних компаний "Газпрома" произошло 10 аварий.