На магистрали «Газпрома» произошла седьмая авария за год 2 28.07.2019, 18:12

1,792

В Республике Коми прорвало магистральный газопровод «Газпрома».

На 338-м километре магистрального газопровода "Пунга - Вуктыл - Ухта-2" в Республике Коми прорвало трубу. В результате произошло возгорание газа, сообщает ситуационно-аналитический центр Министерства энергетики России в воскресенье, 28 июля. По его информации, при инциденте никто не пострадал, пишет «Немецкая волна».

На месте происшествия ведутся аварийные работы. Поврежденный участок газопровода отключен, добавили в центре.

Это седьмая авария на магистральных объектах "Газпрома" с начала года, отмечает информагентство "Интерфакс". По его данным, в 2018 году на магистральных объектах дочерних компаний "Газпрома" произошло 10 аварий.