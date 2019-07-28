В Гонконге протестующие снова вышли на улицы несмотря на запрет властей 28.07.2019, 18:25

Фото: REUTERS

Участники демонстрации прошли деловым районом Гонконга вопреки запрету.

На улицы Гонконга на митинг второй день подряд вышли десятки тысяч протестующих несмотря на запрет на массовые акции, пишет РБК-Украина.

Сообщается, что власти Гонконга разрешили акцию протеста в парке Чатер-Гарден, но предупредили, что все демонстрации за его пределами будут противозаконными.

Тем не менее участники демонстрации прошли деловым районом Гонконга, скандируя слоганы против действий полицейских и законопроекта об экстрадиции. Их акция заблокировала основные автомобильные дороги города.

Напомним, в Гонконге сегодня, 27 июля, возобновились антиправительственные протесты, тысячи человек вышли на митинг. Тысячи человек вышли на улицы, чтобы выразить недовольство прокитайской политикой администрации Гонконга, являющегося автономией Китая. В ходе протестов правоохранители применили слезоточивый газ против демонстрантов. Ранее полиция запретила проведение акции, сославшись на возможные столкновения.

Также собравшиеся выступают против нападений на протестующих. В прошлые выходные на группу возвращающихся с демонстрации активистов напали неизвестные в белых футболках, вооруженные металлическими прутами и битами. В результате 45 человек были тяжело ранены. Протестующие считают, что нападение было заказным, а полиция приняла недостаточно мер, чтобы вовремя остановить нападавших.