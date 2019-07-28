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Один юрист независимого профсоюза эффективнее, чем 13 юристов провластного?

  • 28.07.2019, 18:32
  • 1,113
Леонид Судаленко

Сравнение в цифрах.

Официальные профсоюзы отчитались за полугодие работы юридической службы в Гомельском регионе. Независимый профсоюз РЭП тоже делится своими результатами работы в Гомеле и области, пишет praca-by.info.

Десятки подготовленных процессуальных документов, немалые суммы незаконно удержанных или невыплаченных денежных средств – далеко не полные итоги работы профсоюзных юристов в области за 6 месяцев текущего года.

Их озвучили на заседании президиума Совета Гомельского областного объединения профсоюзов.

– При помощи профсоюзных юристов в Гомельской области в первом полугодии на работе восстановлены 6 незаконно уволенных сотрудников в Жлобинском, Буда-Кошелевском, Петриковском районах и в Гомеле, – приводит далее статистику официальный сайт провластных профсоюзов ФПБ.

Здесь же сообщается: с начала этого года правовые инспекторы области (их 13 человек) подготовили 67 процессуальных документов в судебные органы.

Только в качестве представителей интересов работников в судебных инстанциях профсоюзные правовые инспекторы выступили по 10 делам, касающимся трудовых отношений.

В результате этой работы в 1 полугодии текущего года работникам возвращено незаконно удержанных или не выплаченных 219546 рублей 71 копеек, в том числе в судебном порядке – 119833 рубля 27 копеек.

В независимом профсоюзе работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) в Гомельском регионе работает один правовой инспектор труда Леонид Судаленко, который сравнил официальную статистику регионального отделения ФПБ по защите социально-экономических прав со статистикой своего профсоюза.

Оказывается, работа инспектора труда независимого профсоюза в регионе на фоне работы 13-ти инспекторов провластных профсоюзов за первое полугодие 2019 года просто не может не впечатлять!

За полугодие 25 дел в судах, 163 730 рублей отсужденных либо возвращенных без суда денег людям наемного труда, около 240 юридических консультаций, ежедневные правовые приемы граждан. И это без учета той работы, которую профсоюзный юрист проводит например, в пользу тех, кого власть назвала «трудоспособными, не занятыми в экономике», в пользу постоянно проживающих в стране иностранных граждан, подлежащих высылкам и депортациям или просто тех, кого не хочет слышать власть.

ТОП-20 ДЕЛ ГОМЕЛЬСКОЙ ПРАВОВОЙ СЛУЖБЫ ПРОФСОЮЗА РЭП ЗА ПЕРВЫЕ ПОЛГОДА 2019

Итак, в начале года постоянно действующая так называемая "тунеядская" комиссия в Брагине признала местного жителя, члена профсоюза РЭП Владимира Теремецкого "занятым" в экономике. Жалобу в комиссию готовил профсоюзный юрист РЭП Леонид Судаленко.

В начале года с помощью независимого профсоюза РЭП в Гомельском регионе областной суд отменил решение суда Буда-Кошелевского района о высылке из страны 40-летнего украинца, члена профсоюза РЭП Сергея Проценко.

Постоянно действующая так называемая "тунеядская" комиссия Советского района Гомеля признала местного жителя, члена профсоюза РЭП Андрея Кулицкого"занятым" в экономике, куда 42-х летний мужчина с помощью правового инспектора профсоюза РЭП Леонида Судаленко обратился с жалобой.

На фабрике «Белорусьнефть-Особино» не досчитались 17 тонн птицы. Руководство пробовало повесить недостачу на рабочих, однако после их обращения к правовому инспектору профсоюза РЭП Леонида Судаленко претензии к рабочим были сняты.

В Гомеле так называемая тунеядская комиссия приняла решение об освобождении не занятой в экономике домохозяйки Марии Тарасенко от оплаты коммунальных услуг по повышенным тарифам. Женщина вступила в профсоюз РЭП, ее интересы представлял правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко.

Судебная коллегия Гомельского областного суда снизила размер ущерба с бывшей завскладом в пользу "Радамира" на 50 тысяч рублей, а также на 2,5 тысячи рублей в качестве возврата судебной госпошлины. Интересы кладовщицы представлял правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко.

Суда Речицкого района частично удовлетворил исковые требования местного районного потребительского общества к двум продавщицам сельского магазина. Завмаг Мария Сивухо вступила для защиты своих прав в профсоюз РЭП и не прогадала. В то время, как с ее коллеги суд взыскал 100% предъявленной суммы недостачи, член профсоюза РЭП по решению суда должна уплатить на 50% меньше. Интересы ответчицы в суде представлял правовой инспектор труда профсоюза Леонид Судаленко.


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