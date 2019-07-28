В Москве второй раз за сутки задержали Дмитрия Гудкова 4 28.07.2019, 18:42

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Дмитрий Гудков

Российского оппозиционера задержали на выходе из магазина, где он покупал продукты.

Полиция в воскресенье, 28 июля, задержала в Москве незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, пишет «Немецкая волна».

Это произошло, когда политик выходил из магазина, где покупал продукты задержанным накануне на акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Гудкова везут в отделение полиции.

Я задержан на выходе из магазина, покупал продукты ребятам в ОВД. pic.twitter.com/ZdWA2rLuCt — Дмитрий Гудков (@gudkovd) July 28, 2019

Утром 27 июля полицейские уже задерживали Гудкова, а накануне в его штабе прошел обыск. По словам политика, ему готовились предъявить третий административный протокол по статье 20.2 "нарушение порядка проведения митингов". Однако спустя несколько часов суд перенес рассмотрения дела Гудкова на 31 июля, а самого политика отпустили на свободу.

Акция в поддержку кандидатов на выборы в Мосгордуму завершилась задержаниями

27 июля в Москве прошла несогласованная акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Тысячи демонстрантов требовали, чтобы Мосгоризбирком отменил решение о признании недействительными сотен подписей в поддержку оппозиционных политиков и зарегистрировал их кандидатами на выборах.

Протесты завершились массовыми задержаниями. Полицейские действовали с большой жестокостью, избивая безоружных демонстрантов дубинками. В ходе задержаний пострадали несколько десятков человек. По данным правозащитного сайта "ОВД-Инфо", общее количество задержанных превысило 1300 человек. Столичная полиция называет цифру в 1074 человека.