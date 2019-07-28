Белорусы активно скупают польскую недвижимость 1 28.07.2019, 18:54

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Фото: Daniel Franz

Белорусы оказались одними из главных покупателей польской недвижимости среди иностранцев.

С 2016 года наиболее активными покупателями-иностранцами на польском рынке недвижимости являются граждане Украины, которые в прошлом, 2018 году приобрели 110 000 квадратных метров жилья, сообщает nn.by со ссылкой на interia.pl

Граждане Германии купили 64 тысячи квадратных метров, но в их случае это в основном помещения для аренды, а также офисные помещения. Британцы купили чуть более 20 тысяч квадратных метров, а белорусы — около 20 тысяч квадратных метров польской недвижимости.

Хотя в абсолютных числах белорусы и отстают по количеству приобретённой польской недвижимости от украинцев, немцев и британцев, следует помнить, что населения этих стран значительно превышают население Беларуси, а жители Германии и Британии, к тому же, гораздо богаче белорусов. Таким образом, в пересчёте на душу населения получается, что белорусы были одними из главных покупателей польской недвижимости среди иностранцев, лишь незначительно уступив украинцам, которые стали как абсолютными, так и относительными лидерами.

Если учесть, что в крупных городах Польши, где иностранцы чаще всего покупают жильё, средняя цена 1 квадратного метра составляет около 2 тысяч долларов, белорусы в 2018 году накупили польских квартир приблизительно на 40 миллионов долларов.