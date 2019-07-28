Испытания американо-израильского комплекса противоракетной обороны прошли успешно 28.07.2019, 19:11

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Комплекс разработан израильскими военными совместно с компанией Boeing.

По словам американских и израильских официальных лиц, состоявшиеся на Аляске испытания совместно разработанного Соединенными Штатами и Израилем комплекса ПРО были успешными, пишет «Голос Америки».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, что испытания противоракетного комплекса Arrow-3 дают его стране возможность действовать против баллистических ракет, выпущенных из Ирана или любого другого места.

Агентство США по противоракетной обороне охарактеризовало возможности Arrow-3 в области перехвата ракет как «важный этап».

«Выполнение было превосходным: каждый раз – попадание в яблочко», – сказал Нетаньяху. – Все наши враги должны знать, что мы можем победить их как в обороне, так и в наступлении».

Израиль разработал Arrow-3, свою самую совершенную систему перехвата ракет большой дальности, совместно с американской компанией Boeing и впервые развернул ее в 2017 году. Перехватчики Arrow-3 предназначены для поражения ракет большой дальности на высоте, позволяющей безопасно уничтожить любые ядерные боеголовки.

Начиная с прошлого года, Израиль провел серию испытаний Arrow-3 в своих средиземноморских прибрежных водах.

Агентства по противоракетной обороне Израиля и США планировали провести первое испытание Arrow-3 на Аляске в середине 2018 года, но отложили его, заявив о необходимости повысить боеготовность системы.

В 2017 году тогдашний директор Агентства противоракетной обороны вице-адмирал Джеймс Сиринг заявил на слушаниях в Конгрессе, что из-за значительных ограничений дальности в Средиземном море одно из лучших мест для испытаний (Arrow-3) находится на Аляске.

Напомним, что в последние годы Иран неоднократно проводил испытания ракет большой дальности, которые, по словам Израиля и США, способны нести ядерные боеголовки и достигать израильской территории. Иран настаивает на том, что его ракеты являются оборонительными, а его ядерная программа – мирной.

Израиль также выражает озабоченность по поводу поставок Ираном ракет и иных вооружений воинствующим группировкам «Хезболла» и ХАМАС, стремящихся уничтожить Израиль.

Arrow-3 - часть многоуровневой сети противоракетной обороны Израиля, которая также включает в себя Iron Dome для перехвата ракет малой дальности и David Sling для поражения ракет средней дальности.