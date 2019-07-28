Станислав Шушкевич: По российскому проекту БелАЭС нет никаких гарантий 2 28.07.2019, 19:17

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Станислав Шушкевич

Белорусские власти пошли на риск.

Известный ученый, профессор, первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич в интервью «Радыё Рацыя» заявил, что при построении АЭС необходимо заботиться о безопасности объекта.

Россияне же, по проекту которых строится БелАЭС, так и не предоставили никаких гарантий ее надежности, что вызывает серьезные вопросы к станции в Островце.

- Когда вырабатывается электроэнергия, ее легко перебросить с одного места в другое. У нас неплохая сеть, но нужно ставить станцию высокой надежности. Такого подтверждения по российской станции нет. Есть определенный риск. Я думаю, что настоящие белорусские ученые в состоянии это идентифицировать. Но выбрали Александра Михалевича, - я хорошо его знаю. Он фактически стал прислужником. Очевидно поэтому и выбрали российский вариант, так как другой выбрать было невозможно, так как кредитует это дело Россия.