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Пример патриотизма

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  • 28.07.2019, 19:29
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Украина гордится своими бойцами.

Пример патриотизма, еще задолго до войны в Украине, я увидела и впитала в себя в Британии. Кто был там и жил, понимает о чем я говорю, пишет блогер и волонтер Наталья Юсупова для «Обозревателя».

Национальные флаги везде, где только можно. На лодках, на машинах, на домах, на улицах, в магазинах. Первый тост за столом, естественно за Королеву.

Касательно армии. Военные в Британии, это отдельная каста уважаемых всеми людей. При всём том, что за последние 30 лет, британцы воюют только на чужой территории и никто не кричит им, что они убийцы, никто!

Все, что связано с войной в Британии священно. Здесь много праздников и поминальных дней, вся королевская семья во главе с Королевой, присутствуют и приклоняют колено перед погибшими. Поминают отдавших жизни в первой и второй мировой, погибших в других войнах , где участвовали британцы.

Спросите у рядового англичанина, чтобы было, если бы соседи решили забрать у них клочок земли?? Война! Конечно здесь как и в Америке, снимают документальные и художественные фильмы о военных. Всегда солдат армии показывают как героев.

К чему я все это пишу. К тому, что Украина шестой год ведёт войну. Сколько у нас поминальных дней? В воюющих державах, защищающих свою Землю, солдат, это гордость! Так и у нас обязаны представлять военных!

Британцы, кстати, очень высокого мнения об украинских воинах, говорят, что в мире, сейчас, нет такой нации, как украинцев, которые противостоят огромной силе.

Украинцы должны и будут гордиться нашими бойцами. Любой, кто плюет на память, не достоин сам никакого уважения. Это не гражданин. В каждой армии есть много проблем, но давайте будем помнить и чтить тех, кто мужественно защищает страну и народ, кто своим примером показывает как любить Родину.


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