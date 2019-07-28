Как за год в Беларуси изменились цены на автомобильные товары 1 28.07.2019, 19:34

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Фото: superauto24.se.pl

По некотором позициям рост на треть.

Цены растут, зарплата стоит на месте - периодически именно такие реплики можно услышать где-нибудь в прикассовой зоне магазина, пишет abw.by. Но если за продуктами мы ходим едва ли не каждый день, то с покупкой различных вещей для автомобиля сталкиваемся куда реже. Журналисты решили проверить, как изменились цены на автотовары за последний год или около того.

Сравнивать цены на товары для автомобилей они будут при помощи случайно выбранных интернет-магазинов и их сохраненных версий из прошлого на сервисе Wayback Machine, который делает "снимки" сайтов с привязкой к точной дате. Недостатков сервис не лишен: во-первых, страдает дизайн сайтов, во-вторых, даты сохранения "снимков" различаются в зависимости от ресурса. Тем не менее это не помешает узнать, как изменилась стоимость автотоваров за последние пару лет.

Начнем с наборов инструментов. Грустные новости: в марте 2018 года цены на них были меньше, чем в июле 2019-го.

Другой магазин?

Подросли цены на аккумуляторы. Дело наверняка не в сезонности спроса: за точку отсчета был взят июль прошлого года. Главный ориентир - "цены при сдаче старого аккумулятора", поскольку о "чистой" стоимости АКБ в прошлом году на сайте сказано не было.

Проверим еще один магазин.

А как с маслом? Один из интернет-магазинов порадовал: цены на восемь видов продукции Total с сентября 2018 года не изменились ни на копейку. Скриншот актуален и для текущего времени.

Еще один магазин, временные рамки те же: сентябрь 2018-го и июль 2019 года.

Откатимся еще на год назад и посмотрим цены еще в одном магазине. Вроде бы не так страшно: стоимость литровой канистры масла выросла лишь на 1 рубль, однако этот же рубль означает рост цены на 9%.

Глянем шины.

И другой магазин.

А что с электроникой, которая вроде как из-за выхода новых моделей должна дешеветь? Посмотрим несколько каталогов. Зеркало-видеорегистратор в сентябре 2018-го стоило 270 рублей. Еще не прошло и года, но цена изменилась. Правда, в большую сторону - стоимость товара составляет уже 290 руб., рост составил 7,41%.