Николай Статкевич встретится с жителями Бобруйска 28.07.2019, 19:58

Николай Статкевич

Встреча пройдет во вторник, 30 июля.

Во вторник, 30 июля, в Бобруйске состоится встреча с Николаем Статкевичем, кандидатом в президенты от Белорусского Национального Конгресса, сообщается в «Фейсбуке».

Начало встречи - в 18:00.

Место встречи - конференц-зал гостиницы «Турист» (ул. Войкова, д. 20).

На встрече будет обсуждена ситуация в стране и пути выхода из системного кризиса, в котором оказалась Беларусь.

Приглашаются все, кому это важно.

На днях Николай Статкевич посетил Пинск.