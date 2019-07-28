Николай Статкевич встретится с жителями Бобруйска
- 28.07.2019, 19:58
Встреча пройдет во вторник, 30 июля.
Во вторник, 30 июля, в Бобруйске состоится встреча с Николаем Статкевичем, кандидатом в президенты от Белорусского Национального Конгресса, сообщается в «Фейсбуке».
Начало встречи - в 18:00.
Место встречи - конференц-зал гостиницы «Турист» (ул. Войкова, д. 20).
На встрече будет обсуждена ситуация в стране и пути выхода из системного кризиса, в котором оказалась Беларусь.
Приглашаются все, кому это важно.
На днях Николай Статкевич посетил Пинск.