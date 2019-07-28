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Николай Статкевич встретится с жителями Бобруйска

  • 28.07.2019, 19:58
Николай Статкевич

Встреча пройдет во вторник, 30 июля.

Во вторник, 30 июля, в Бобруйске состоится встреча с Николаем Статкевичем, кандидатом в президенты от Белорусского Национального Конгресса, сообщается в «Фейсбуке».

Начало встречи - в 18:00.

Место встречи - конференц-зал гостиницы «Турист» (ул. Войкова, д. 20).

На встрече будет обсуждена ситуация в стране и пути выхода из системного кризиса, в котором оказалась Беларусь.

Приглашаются все, кому это важно.

На днях Николай Статкевич посетил Пинск.


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