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Дания может сорвать запуск «Северного потока-2»

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  • 28.07.2019, 20:09

Разрешение Дании на строительство скандального газопровода необходимо получить в ближайшие недели.

Дания, которая еще не предоставила разрешения на строительство российского "Северного потока-2", может сорвать запуск газопровода 31 декабря 2019 года. Об этом сообщает Financial Times (перевод — rbc.ua) со ссылкой на источники.

В частности, РФ может сорвать сроки начала поставок газа европейским странам по трубопроводу, если в августе не получит разрешение на строительство от Дании.

"Если в следующие несколько недель мы не получим одобрение от датчан, то не сможем уложиться в срок", - сказал изданию высокопоставленный источник, близкий к оператору проекта, компании Nord Stream AG.

Второй источник газеты назвал август критическим для проекта.

"Уже почти август, и это заставляет беспокоиться, если не паниковать", - сказал он FT.

При этом отмечается, что даже если разрешение будет получено в августе, любые дополнительные задержки могут стать критическими для проекта и привести к неминуемому срыву сроков поставок газа.

Напомним, оператор газопровода "Северный поток-2" компания Nord Stream 2 отозвала заявку по маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм. В то же время компания сохранила заявку для получения разрешения по маршруту к северо-западу от острова Борнхольм, а также заявка по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

Как известно, в мае датское энергетическое агентство представило на рассмотрение общественности отчет об оценке воздействия на окружающую среду маршрута российского газопровода "Северный поток-2" юго-восточнее острова Борнхольм.


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