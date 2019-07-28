«Некуда деньги деть?» 28.07.2019, 20:22

В Гродно экскурсоводы возмутились идеей перенести памятник Ожешко.

«Депутат» Гродненского городского «совета депутатов» Сергей Коледа 25 июля рассказал “Гродно Плюс” о идее перенести памятник Элизы Ожешко к дому писательницы. Он ссылался на «мнение общественности и экскурсоводов». Последние говорят, что не имеют никакого отношения к данной инициативе и их мнения никто не спрашивал, пишет сайт hrodna.life.

Зачем переносить?

В сюжете “Гродно Плюс” говорится, что с инициативой переноса памятника выступают сами гиды. Самый популярный пеший тур, давно освоенный каждым экскурсоводом, как раз проходит по этой улице. Перенос памятника Ожешко в этом случае – революционная идея.

“Логично, на том месте, где стоял дом Элизы Ожешко, стоит ей памятник. А дальше музей, и это очень компактно, это очень правильно. А то, что мы ходим туда на поворот, туда и поставить трудно и с точки зрения безопасности ни все хорошо и так далее, и объяснять, что она там делает, этот памятник, сложно. В общем-то получается, это вот такая идея общественности, не моя. Я скажу, что это действительно общее мнение и молодых, скажем, экскурсоводов и в возрасте”, — заявил Сергей Коледа.

Он отметил, что перенести памятник можно в рамках международного проекта “Шляхам Тызенгауза”. Он как раз предусматривает упорядочивание экскурсионных маршрутов.

Может, не нужно?

Экскурсоводы отмечают, что их мнения по поводу переноса памятника Ожешко никто не спрашивал. В собственном чате они заявляют, что возмущены попыткой прикрыться ими. Экскурсоводом Игорь Лапеха отмечает, что за средства от проекта «Шляхам Тызенгаўза» можно реализовать другие идеи.

“Больше некуда деньги деть? Эти средства можно потратить на более нужные идеи. Можно сделать еще одну парковую скульптуру и поставить недалеко от дома писательницы. А памятник Ожешко трогать не стоит, он довольно хорошо вписан в пейзаж и гродненцы его привыкли видеть на том месте”.

“И могилу еще перенести”

Про перенос памятника высказался историк Андрей Вашкевич. Он долго смеялся, а потом сказал:

“Предлагаю развить предложение по переносу памятника и перенести ближе к домику и могилу писательницы с Фарного кладбища. Чтобы все про Ожешко в Гродно было в одном месте”.

Спросят у горожан

Городские власти вопрос с переносом памятника планируют вынести на обсуждение общественности, также его должен утвердить монументальный совет.

Кстати, бюст Ожешко уже переносили в послевоенные годы. До Второй мировой он стоял в городском парке, недалеко от театра кукол.