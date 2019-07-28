«Газпром» распродает собственные акции после обвального падения экспортных доходов 28.07.2019, 20:33

Российский газовый монополист переживает не лучшие времена.

Резкое падение цен на газ в Европе, сокращение объемов экспорта и угроза оказаться отрезанным от международных рынков капитала из-за судов с «Нафтогазом» вывели «Газпром» на тропу охоты за наличными, пишет finanz.ru.

В четверг газовый холдинг, обладающий монопольным правом на продажу российского газа за рубеж, объявил о продаже собственных акций рыночной стоимостью 2,3 млрд долларов.

Как сообщил «Газпром», две его офшорные «дочки» - голландская Gazprom Gerosgaz Holdings BV и кипрская Rosingaz Limited - разместят на МосБирже 693,63 млн акций материнской компании, что эквивалентно 2,93% уставного капитала.

Организатором сделки выбран Газпромбанк, сбор заявок осуществляется до 17.00.

«Газпром», очевидно, пользуется рыночной конъюнктурой, указывает стратег ITI Capital Искандер Луцко: в 2019 году его акции взлетели на величину, которую рынок не видел более 12 лет. С 15 мая по 7 июля они подорожали на 57% в рублях.

Коррекция перед дивидендной отсечкой (15 июля) отрезала от котировок 12,5%, еще на 8% бумаги подешевели после этой даты. Тем менее, на конец торгов среды, 24 июля, «Газпром» стоил на 41% дороже, чем в начале года.

Решение «обналичить» небывалый разгон котировок в компании приняли на фоне резкого ухудшения финансовых показателей: по данным платежного баланса ЦБ, во втором квартале экспортные доходы от продажи рухнули на 40% относительно января-марта на 20% в годовом выражении. Зафиксированный центробанком показатель - 8,7 млрд долларов - стал минимальным с 2017 года.

Цены на газ в Европе обвалились вдвое по сравнению с осенью прошлого года на фоне наплыва СПГ, а объем поставок сократился на 10% в первом квартале и 6% - во втором (год к году).

Дополнительной головной болью стало решение судов Нидерландов и Люксембурга, отклонивших жалобы «Газпрома» по претензиям «Нафтогаза», которому Стокгольмский арбитраж присудил 2,6 млрд долларов за недопоставку газа на транзит.

В Люксембурге, напомним, зарегистрирована компания Gaz Capital SA, «дочка» Газпрома, через которую холдинг выпускает облигации в иностранной валюте, чтобы привлечь займы на внешних рынках. «Нафтогаз» стремится добиться ареста ее активов, что де-факто может заблокировать для «Газпрома» возможность размещать евробонды.

Продажа акций «Газпромом» может быть признаком того, что компания не верит в дальнейший рост капитализации, сказал «Ведомостям» аналитик «БКС Премьера» Сергей Суверов.

«Средства от размещения акций предназначены, скорее всего, на частичное погашение долга, возможно, инвестпрограмму», - предполагает он.

Первой реакцией рынка на новости о продаже пакета стало падение котировок на 3%, которое, впрочем, сразу же сменилось взрывным ростом, достигавшим в моменте 7%. На 14.02 мск бумаги «Газпрома» дорожают на 6,64% - до 225,75 рубля за штуку.

Взлет котировок - результат ожиданий, в акции придет дополнительный приток денег от нерезидентов. Квазиказначейские акции после продажи могут быть классифицированы как free-float, что приведет к увеличению их веса в индексах MSCI и FTSE, объясняют аналитики «ВТБ Капитала». Это может вызвать пассивный приток от фондов в размере 370 и 85 млн долларов соответственно.