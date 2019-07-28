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В Гродно банкомат выдал вышедшие из обращения белорусские рубли

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  • 28.07.2019, 20:45
  • 2,954
Фото: newgrodno.by

Будьте внимательны.

На днях в Гродно молодой человек попытался снять деньги в банкомате «Белгазпромбанка», который находится по адресу ул. Великая Ольшанка, 13, а именно в магазине «Евроопт», и все бы хорошо, если бы не одно «но», пишет сайт newgrodno.by.

Аппарат со своей задачей справился частично. К большому удивлению гродненца банкомат выдал запрашиваемую сумму купюрами различного номинала образца 2000 года, которые уже давно вышли из обращения.

Как поступил молодой человек с банкнотами, получив такой привет из прошлого, точно не известно. Видимо, он обратился в банк с претензией, так как спустя время прибыли специалисты, которые протестировали данную «машину времени».

Фото: newgrodno.by

Журналистам стало интересно, каким образом купюры, вышедшие из обращения в 2016 году, могли попасть в кассету, которой был заправлен данный банкомат.

Фото: newgrodno.by

Но вопрос так и остался вопросом. В контакт — центре банка данную ситуацию комментировать отказались, как и отказались соединить с должностным лицом ответственным за обслуживание банковских аппаратов.

Будьте внимательны, и всегда просматривайте купюры, которые выдает аппарат.


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