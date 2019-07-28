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Студент на первых раскопках нашел череп динозавра

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  • 28.07.2019, 20:47
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Фото: cnn

Возраст находки оценивают примерно в 65 миллионов лет.

Студенту-биолог из США во время первых же своих раскопок нашел череп трицератопса, которому 65 миллионов лет. Об этом сообщает CNN (перевод — korrespondent.net).

Студент пятого курса Харрисон Дюран принял предложение профессора Майкла Кджелланда отправится на двухнедельные раскопки в Северную Дакоту. Ранее ученый уже нашел голову динозавра на этой территории и решил исследовать район получше.

Спустя несколько дней после начала работы Харрисон обнаружил череп трицератопса возрастом около 65 миллионов лет. Ученые и сам парень были удивлены, поскольку во время раскопок можно месяцами ничего не находить, а американцу крупно повезло с первого раза.

Найденного трицератопса решили назвать Элис - в честь владелицы земли, на которой обнаружили находку.


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