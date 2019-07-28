«Работы нет, молокозавод мало того, что закрыли, так еще и разломали» 3 28.07.2019, 21:39

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Как живут в одном из самых бедных районов Беларуси.

«Белсат» побывал в Шарковщине – городе, известном с начала 16 века. Когда-то эти места принадлежали роду Сапег, а само название Шарковщина происходит от литовского «сорока».

«Работы нет, молокозавод мало того, что закрыли, так еще и разломали… Кирпичный завод развалили. Готовятся хлебозавод развалить».

«Кто хочет жить – тот живет. Кто не хочет, самые знаете, пьет водку или еще какими-то глупостями занимается. (…) В основном в Минск едут наши сейчас. Раньше на Россию все мотались, сейчас смысла нет – те самые денежки».

«У нас одна из лучших строительных глин в Европе – здесь был кирпичный завод, но он закрылся, так как все устарело», – рассказывают жители Шарковщины.

Шарковщинский район последние годы стабильно возглавляет рейтинг самых бедных районов Беларуси. Даже по официальной статистике. Поэтому понятна тенденция к постоянному уменьшению местного населения. Сейчас здесь проживает чуть более 6 тысяч человек…