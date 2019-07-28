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В Совете Европы напомнили России о ее обязательствах после массовых задержаний в Москве

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  • 28.07.2019, 21:45
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Свобода слова и свобода собраний являются необходимыми условиями демократии.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд и президент ПАСЕ Лилиан-Мори Паскье выступили с критическими заявлениями в отношении России на следующий день после массовых задержаний и разгона митинга в Москве, сообщает "Европейская правда".

Генсек СЕ заявил, что с беспокойством следил за последними событиями накануне выборов в Москве. В частности за тем, что оппозиционные кандидаты не смогли выдвинуть свои кандидатуру на местных выборах. Ягланд подчеркнул, что намерен обсудить это с главой российского ЦИК Эллой Памфиловой.

Он отдельно напомнил России о ее обязательствах как государства-члена Совета Европы.

"Все законные кандидаты должны быть допущены к участию в выборах, свободные и честные выборы должны быть гарантированы. Как государство-член Совета Европы Россия должна уважать европейские стандарты в избирательном процессе", - подчеркнул Ягланд в своем заявлении, обнародованные в воскресенье.

Президент ПАСЕ Лилиан-Мори Паскье глубоко обеспокоена массовыми арестами демонстрантов и, как она отметила в своем заявлении, несоизмеримой реакцией полиции на демонстрацию.

"Свобода слова и свобода собраний являются необходимыми условиями демократии. Во всех государствах-членах Совета Европы и в целом в любом открытом, демократическом и плюралистическом обществе все мысли, в том числе критические к власти, должны высказываться свободно", - отметила она.

Более тысячи мирных демонстрантов, в том числе известные оппозиционные деятели и журналисты, были задержаны в субботу в Москве. Они призывали к свободным и демократическим выборам в Москве в сентябре 2019 года.


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