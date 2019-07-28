закрыть
28 июля 2019, воскресенье, 22:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Как уроженка Жодино проводит авторские экскурсии по Америке

2
  • 28.07.2019, 21:59

Белоруска открыла в США собственную туристическую компанию и пансионат по уходу за одинокими пожилыми людьми.

Жительница американского Денвера, уроженка Жодино Елена Волчек в 90-е и 2000-е была известным экскурсоводом в Беларуси, а теперь делает авторские экскурсии по Америке. Она открыла собственную туристическую компанию и пансионат по уходу за одинокими пожилыми людьми. И назвала его по-белорусски — «Купалінка», пишет ex-press.by.

На сцене клуба ОАО «Світанак», заведующей которого работала Елена Волчек.

Сначала было письмо

О неординарном экскурсоводе написала читательница из Жодино:

— Сейчас каждый знает экскурсии в Жировичи и в Мосар-Будслав и Глубокое, многие ездят в театры и концерты в Минск. А в 90-х годах и в начале 2000-х, жодинцы и жители других городов ездили в интереснейшие экскурсии благодаря жодинскому экскурсоводу Елене Волчек.

Она создавала свои собственные авторские экскурсии по Жодино — для этого работала в архивах, общалась с местными жителями, изучала документы и литературу. И это было незабываемо и интересно: мы чувствовали, что живем в удивительном городе!

Когда Елена Васильевна работала заведующей клубом на «Світанке», там буквально «кипела жизнь» — мероприятия и концерты были самого высокого уровня! Она придумала и начала проводить на фабрике конкурс «Світаўчанка». Простые фабричные девушки выходили на сцену, и было понятно: каждая девушка — индивидуальность, каждая талантлива по-своему. Елена Васильевна работала с ними по много недель, «доставала» у каждой ту самую «изюминку». Причем, не имея больших технических возможностей, она делала настоящее представление, где и чувства и зрелище были настоящими!

Но и во время работы на фабрике, она занималась своим любимым делом — экскурсиями по нашей стране и по зарубежью. Знания у нее были энциклопедические: будь это люди науки или искусства, литераторы или инженеры, исторические события или архитектура. Всем своим существом она словно говорила: «Идите за мной, и вам обязательно будет интересно!»

В конце своего послания читательница попросила написать о Елене Васильевне, которая теперь живет в Америке. И там она тоже — гид, создает собственные маршруты и показывает Америку туристам.

«Я будто возвращаюсь в то время»

Через социальные сети мы нашли Елену Волчек, которая теперь живет в крупнейшем городе и столице штата Колорадо Денвере.

— Боже мой! Я это читаю и будто возвращаюсь в то время: это словно отзывы моих экскурсантов и тех, с кем была тогда, и кому приоткрыла дверь в мир прекрасного, — так отреагировала Елена Волчек на письмо читателя.

Елена родилась в Жодино, некоторое время семья жила в Борисовском районе — отца туда направили работать, училась девушка в Корсаковичской средней школе. В 1985 году семья снова переехала в Жодино.

— Пять прекрасных студенческих лет я училась на географическом факультете БГУ, специализация «Краеведение, методика и организация туристско-экскурсионного дела». Кажется, уже никто из моих однокурсников и не работает по нашей специальности, а для меня – создание экскурсий, узнавание новых мест и городов, путешествия и возможность доносить свои знания людям – по-прежнему любимое дело жизни. Все свои экскурсии я действительно создавала сама и помню их, до сей поры, — говорит Елена.

Но главное, что у нее есть – это семья. Благодаря поддержке близких людей можно совершать многое, реализовывать самые смелые планы, считает жодинка. С мужем, Виктором Геннадьевичем, она познакомилась на улице Ломоносова в Жодино. На следующий день пошли в кино в местный кинотеатр «Юность», и, можно сказать, с тех пор всегда вместе. В Жодино родились сыновья — Павел и Захар. Муж всегда был и на ее экскурсиях, и на мероприятиях, если позволяла работа. 25 лет, от самых истоков вязального цеха «Світанка» он работал там старшим мастером, там же он стал «Ветераном труда».

Елена с мужем и "Элвисом Пресли".

— Шесть лет, с 1994 по 2000, я работала на фабрике. Нет, это не значит, что я оставила свою любимую работу. Во-первых, клубная работа и экскурсионная очень похожи, потому что главное в обеих – нести людям свои знания и творчество. А во-вторых, я действительно свою экскурсионную деятельность не оставляла, — рассказала она.

В Борисове Елена работала директором туристического агентства «Фомальгаут».

2003 год (на фото Елена — четвертая слева в верхнем ряду).

Потом Минск оказался новой точкой отсчета: здесь Елена работала менеджером по южным направлениям..

Покорение Америки

Елена говорит, что жизнь всегда дает шанс на новые свершения.

— В 2009 году я выиграла грин-карту. До этого были у меня замыслы создать в Жодино «Музей семьи», и когда мы уезжали, он перевоплотился в другую идею: наши семейные раритеты мы передали в городской Краеведческий музей и в Центральную городскую библиотеку. Главное, что мы взяли тогда с собой – огромное количество фотоальбомов — память о предках и о нашей жизни в Беларуси.

А наша история в США началась в июле 2010 года. Моя семья сразу «покорила горы», а точнее — известный горнолыжный мировой курорт Вейл. Там мы получили самые первые впечатления об Америке: очаровали горы и далеко не белорусский климат, это широта города Сочи. Через два месяца мы переехали в Денвер — главный город штата Колорадо, где, по сути, и началась наша американская эпопея. В Денвере большая ассоциация русскоязычных, на момент, когда мы приехали, — 60 тысяч человек. Это сравнимо с городом Жодино.

В легендарном «Саду Богов» в городе Колорадо Спрингс.

Мужа Елены пригласили на работу в социальную сферу. Дети — Павел и Захар — в Беларуси были студентами, и в США поступили в Университет Колорадо. Они уже окончили его, получили специальность «инженер компьютерных технологий и программирование». Сыновья, говорит Елена, с первых дней не чурались самой сложной работы. Сегодня они работают в серьезных компаниях, у обоих есть собственные семьи, но живут все в одном районе и очень много времени проводят вместе. И, конечно, очень любят путешествия.

— Почти 10 лет назад, в местной русскоязычной газете я нашла рекламу — в пансионат был необходим человек для организации развлекательных и познавательных мероприятий. Тогда я и начала создавать экскурсии в Денвере, — говорит она.

Это теперь я сертифицированный гид в США, а тогда все надо было начинать с ноля, здесь я сразу увидела большие экскурсионные возможности. С семьей, после работы, мы объезжали маршруты. Некоторые из них оказались новинкой даже для людей, живущих в этих местах по 20-25 лет. Казалось бы, объекты интереснейшие рядом, а рассказать некому…

Экскурсии создавались одна за другой. Это такой творческий захватывающий процесс! Казалось, недавно все это изучала в аудиториях БГУ, а сегодня все оказалось рядом: Скалистые горы, река Колорадо, Миссисипи, каньоны.

Елена открыла туристическую кампанию AVE Express Tours, и все свои экскурсии проводит с большой радостью. Недавно проводила экскурсию для врачей из разных уголков России.

— Это счастливое ощущение: в шикарном автобусе с великолепным микрофоном рассказывать людям о том, что знаешь, показывать красоты наших мест. Это моя стихия! — говорит Елена.

В 2017 году она открыла пансионат Day Care (дневной уход) для пожилых одиноких людей, обслуживающихся по государственной программе «Medicaid». И назвала его по-белорусски — «Купалінка».

Открытие пансионата «Kupalinka» в 2017 году.

— Это была моя мечта: создать на американской земле что-то полезное, с белорусским названием и колоритом. Из Беларуси я привезла сувенирные национальные куклы и многое другое для оформления интерьера. Кстати, на ежегодный праздник «Купалле» мы устраиваем целое представление. Когда вывеску пансионата видят белорусы, они очень приятно удивляются.

В «Купалінке» с 9 утра и до 3-х часов дня клиенты получают полный комплекс услуг: питание, посещают магазины на транспорте пансиона. Елена организовывает культурно-развлекательные мероприятия, экскурсии, клиенты ездят в музеи, на концерты. Совсем недавно побывали на концерте Тамары Гвердцители.

Елена проводит экскурсию по монастырскому комплексу имени матушки Кабрини — покровительницы эмигрантов в Америке.

— После отъезда в Беларуси мы возвращались не один раз. Родителей уже нет, и мы приезжаем поставить свечи у их последнего их приюта. Это для моей семьи свято.

Связь не теряется с теми, с кем действительно тесно общались и находили общие темы для разговоров: мои добрые и преданные друзья. Это студенческая подруга Лариса Шейпа (Гарасюк), это Галина Буяк, которая работала пионервожатой в Корсаковичской СШ Борисовского района, где я училась до 1979 года. Это замечательный человек — сотрудница Жодинской центральной городской библиотеки Валентина Авдеева, — говорит Елена.

— Для того, чтобы Беларусь — моя родная страна, и США — в которой я живу теперь, были ближе, а еще чтобы мои близкие и родные в Беларуси, да и все интересующиеся русскоязычные люди хоть немного прикоснулись к истории, культуре, природе страны, в которой я живу теперь, я веду свой Instagram. Здесь я размещаю свои экскурсии и приглашаю смотреть их, задавать мне вопросы, общаться со мною. И всем своим друзьям в родных городах — Жодино и Борисове говорю: присоединяйтесь, и мы обязательно встретимся!


популярное за неделю

Мнение

Служить Родине или служить режиму?
Служить Родине или служить режиму? Валерий Карбалевич
Да, власть сменится не на выборах
Да, власть сменится не на выборах Александр Скобов
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси Дмитрий Растаев
База данных для Нюрнберга
База данных для Нюрнберга Ирина Халип