Как уроженка Жодино проводит авторские экскурсии по Америке 2 28.07.2019, 21:59

Белоруска открыла в США собственную туристическую компанию и пансионат по уходу за одинокими пожилыми людьми.

Жительница американского Денвера, уроженка Жодино Елена Волчек в 90-е и 2000-е была известным экскурсоводом в Беларуси, а теперь делает авторские экскурсии по Америке. Она открыла собственную туристическую компанию и пансионат по уходу за одинокими пожилыми людьми. И назвала его по-белорусски — «Купалінка», пишет ex-press.by.

На сцене клуба ОАО «Світанак», заведующей которого работала Елена Волчек.

Сначала было письмо

О неординарном экскурсоводе написала читательница из Жодино:

— Сейчас каждый знает экскурсии в Жировичи и в Мосар-Будслав и Глубокое, многие ездят в театры и концерты в Минск. А в 90-х годах и в начале 2000-х, жодинцы и жители других городов ездили в интереснейшие экскурсии благодаря жодинскому экскурсоводу Елене Волчек.

Она создавала свои собственные авторские экскурсии по Жодино — для этого работала в архивах, общалась с местными жителями, изучала документы и литературу. И это было незабываемо и интересно: мы чувствовали, что живем в удивительном городе!

Когда Елена Васильевна работала заведующей клубом на «Світанке», там буквально «кипела жизнь» — мероприятия и концерты были самого высокого уровня! Она придумала и начала проводить на фабрике конкурс «Світаўчанка». Простые фабричные девушки выходили на сцену, и было понятно: каждая девушка — индивидуальность, каждая талантлива по-своему. Елена Васильевна работала с ними по много недель, «доставала» у каждой ту самую «изюминку». Причем, не имея больших технических возможностей, она делала настоящее представление, где и чувства и зрелище были настоящими!

Но и во время работы на фабрике, она занималась своим любимым делом — экскурсиями по нашей стране и по зарубежью. Знания у нее были энциклопедические: будь это люди науки или искусства, литераторы или инженеры, исторические события или архитектура. Всем своим существом она словно говорила: «Идите за мной, и вам обязательно будет интересно!»

В конце своего послания читательница попросила написать о Елене Васильевне, которая теперь живет в Америке. И там она тоже — гид, создает собственные маршруты и показывает Америку туристам.

«Я будто возвращаюсь в то время»

Через социальные сети мы нашли Елену Волчек, которая теперь живет в крупнейшем городе и столице штата Колорадо Денвере.

— Боже мой! Я это читаю и будто возвращаюсь в то время: это словно отзывы моих экскурсантов и тех, с кем была тогда, и кому приоткрыла дверь в мир прекрасного, — так отреагировала Елена Волчек на письмо читателя.

Елена родилась в Жодино, некоторое время семья жила в Борисовском районе — отца туда направили работать, училась девушка в Корсаковичской средней школе. В 1985 году семья снова переехала в Жодино.

— Пять прекрасных студенческих лет я училась на географическом факультете БГУ, специализация «Краеведение, методика и организация туристско-экскурсионного дела». Кажется, уже никто из моих однокурсников и не работает по нашей специальности, а для меня – создание экскурсий, узнавание новых мест и городов, путешествия и возможность доносить свои знания людям – по-прежнему любимое дело жизни. Все свои экскурсии я действительно создавала сама и помню их, до сей поры, — говорит Елена.

Но главное, что у нее есть – это семья. Благодаря поддержке близких людей можно совершать многое, реализовывать самые смелые планы, считает жодинка. С мужем, Виктором Геннадьевичем, она познакомилась на улице Ломоносова в Жодино. На следующий день пошли в кино в местный кинотеатр «Юность», и, можно сказать, с тех пор всегда вместе. В Жодино родились сыновья — Павел и Захар. Муж всегда был и на ее экскурсиях, и на мероприятиях, если позволяла работа. 25 лет, от самых истоков вязального цеха «Світанка» он работал там старшим мастером, там же он стал «Ветераном труда».

Елена с мужем и "Элвисом Пресли".

— Шесть лет, с 1994 по 2000, я работала на фабрике. Нет, это не значит, что я оставила свою любимую работу. Во-первых, клубная работа и экскурсионная очень похожи, потому что главное в обеих – нести людям свои знания и творчество. А во-вторых, я действительно свою экскурсионную деятельность не оставляла, — рассказала она.

В Борисове Елена работала директором туристического агентства «Фомальгаут».

2003 год (на фото Елена — четвертая слева в верхнем ряду).

Потом Минск оказался новой точкой отсчета: здесь Елена работала менеджером по южным направлениям..

Покорение Америки

Елена говорит, что жизнь всегда дает шанс на новые свершения.

— В 2009 году я выиграла грин-карту. До этого были у меня замыслы создать в Жодино «Музей семьи», и когда мы уезжали, он перевоплотился в другую идею: наши семейные раритеты мы передали в городской Краеведческий музей и в Центральную городскую библиотеку. Главное, что мы взяли тогда с собой – огромное количество фотоальбомов — память о предках и о нашей жизни в Беларуси.

А наша история в США началась в июле 2010 года. Моя семья сразу «покорила горы», а точнее — известный горнолыжный мировой курорт Вейл. Там мы получили самые первые впечатления об Америке: очаровали горы и далеко не белорусский климат, это широта города Сочи. Через два месяца мы переехали в Денвер — главный город штата Колорадо, где, по сути, и началась наша американская эпопея. В Денвере большая ассоциация русскоязычных, на момент, когда мы приехали, — 60 тысяч человек. Это сравнимо с городом Жодино.

В легендарном «Саду Богов» в городе Колорадо Спрингс.

Мужа Елены пригласили на работу в социальную сферу. Дети — Павел и Захар — в Беларуси были студентами, и в США поступили в Университет Колорадо. Они уже окончили его, получили специальность «инженер компьютерных технологий и программирование». Сыновья, говорит Елена, с первых дней не чурались самой сложной работы. Сегодня они работают в серьезных компаниях, у обоих есть собственные семьи, но живут все в одном районе и очень много времени проводят вместе. И, конечно, очень любят путешествия.

— Почти 10 лет назад, в местной русскоязычной газете я нашла рекламу — в пансионат был необходим человек для организации развлекательных и познавательных мероприятий. Тогда я и начала создавать экскурсии в Денвере, — говорит она.

Это теперь я сертифицированный гид в США, а тогда все надо было начинать с ноля, здесь я сразу увидела большие экскурсионные возможности. С семьей, после работы, мы объезжали маршруты. Некоторые из них оказались новинкой даже для людей, живущих в этих местах по 20-25 лет. Казалось бы, объекты интереснейшие рядом, а рассказать некому…

Экскурсии создавались одна за другой. Это такой творческий захватывающий процесс! Казалось, недавно все это изучала в аудиториях БГУ, а сегодня все оказалось рядом: Скалистые горы, река Колорадо, Миссисипи, каньоны.

Елена открыла туристическую кампанию AVE Express Tours, и все свои экскурсии проводит с большой радостью. Недавно проводила экскурсию для врачей из разных уголков России.

— Это счастливое ощущение: в шикарном автобусе с великолепным микрофоном рассказывать людям о том, что знаешь, показывать красоты наших мест. Это моя стихия! — говорит Елена.

В 2017 году она открыла пансионат Day Care (дневной уход) для пожилых одиноких людей, обслуживающихся по государственной программе «Medicaid». И назвала его по-белорусски — «Купалінка».

Открытие пансионата «Kupalinka» в 2017 году.

— Это была моя мечта: создать на американской земле что-то полезное, с белорусским названием и колоритом. Из Беларуси я привезла сувенирные национальные куклы и многое другое для оформления интерьера. Кстати, на ежегодный праздник «Купалле» мы устраиваем целое представление. Когда вывеску пансионата видят белорусы, они очень приятно удивляются.

В «Купалінке» с 9 утра и до 3-х часов дня клиенты получают полный комплекс услуг: питание, посещают магазины на транспорте пансиона. Елена организовывает культурно-развлекательные мероприятия, экскурсии, клиенты ездят в музеи, на концерты. Совсем недавно побывали на концерте Тамары Гвердцители.

Елена проводит экскурсию по монастырскому комплексу имени матушки Кабрини — покровительницы эмигрантов в Америке.

— После отъезда в Беларуси мы возвращались не один раз. Родителей уже нет, и мы приезжаем поставить свечи у их последнего их приюта. Это для моей семьи свято.

Связь не теряется с теми, с кем действительно тесно общались и находили общие темы для разговоров: мои добрые и преданные друзья. Это студенческая подруга Лариса Шейпа (Гарасюк), это Галина Буяк, которая работала пионервожатой в Корсаковичской СШ Борисовского района, где я училась до 1979 года. Это замечательный человек — сотрудница Жодинской центральной городской библиотеки Валентина Авдеева, — говорит Елена.

— Для того, чтобы Беларусь — моя родная страна, и США — в которой я живу теперь, были ближе, а еще чтобы мои близкие и родные в Беларуси, да и все интересующиеся русскоязычные люди хоть немного прикоснулись к истории, культуре, природе страны, в которой я живу теперь, я веду свой Instagram. Здесь я размещаю свои экскурсии и приглашаю смотреть их, задавать мне вопросы, общаться со мною. И всем своим друзьям в родных городах — Жодино и Борисове говорю: присоединяйтесь, и мы обязательно встретимся!