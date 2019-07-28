«Это – новый момент в московском уличном протесте» 28.07.2019, 22:17

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Российские оппозиционеры оценивают эффект субботней акции протеста в Москве.

Протестная акция, прошедшая в минувшую субботу в Москве, вызвала пристальное внимание у российских гражданских активистов, вынужденных искать политического убежища за рубежом. Среди них – немало тех, кто участвовал в аналогичных маршах, митингах и демонстрациях в нулевые и в начале десятых годов, на волне «белоленточного движения».

Сегодня многие из этих людей – участники Форума свободной России, дважды в год собирающегося в Литве. С некоторыми из них побеседовала корреспондент Русской службы «Голоса Америки».

Илья Пономарев: «Этот разогрев может превратиться в ряд оппозиционных мандатов в Мосгордуме»

Оппозиционный политик, депутат Государственной думы 2007 – 2016 годов Илья Пономарев считает, что между акциями семилетней давности и нынешними есть формальное сходство и довольно заметные различия. «Болотная демонстрация была вызвана уже осуществившимися фальсификациями на выборах, а протесты последних недель, в том числе - вчерашний, вызваны готовящимися фальсификациями. Выборов как таковых еще нет, но есть недопуск оппозиционных кандидатов. И в этом смысле можно сказать, что нынешние акции – более зрелые. Потому что в нашей стране, к сожалению, нетипично, чтобы люди выходили на улицы из-за отказа в регистрации кандидатов, а не тогда, когда выборы уже прошли, и ничего нельзя сделать. И это – позитивный факт», – считает Пономарев.

Второе отличие, по его мнению, – в том, что на Болотную площадь люди выходили без ожидания того, что сотрудники полиции будут задерживать их и заталкивать в бронированные автобусы. «А в данном случае все участники митинга шли на него, точно зная, что это будет связано с серьезными физическими и юридическими рисками. И в этом отношении протесты – тоже более зрелые, чем тогда», – отмечает оппозиционер.

В то же время, по мнению Пономарева, пока нельзя однозначно сказать, кто победил в этом противостоянии – протестующие, или представители власти. «По определению, ты победил, когда достиг той цели, которую перед собой поставил. Одна из основных задач этих протестов – чтобы были зарегистрированы наши кандидаты и в итоге стали депутатами Мосгордумы. Т.е. получить часть реальной власти в столице и создать себе легальный плацдарм для дальнейшего политического наступления. Безусловно, эта цель не достигнута пока. Говорить о том, что она не будет достигнута совсем, мне лично сложно. Я думаю, что этот разогрев, который мы наблюдали в столице, вполне может превратиться в ряд оппозиционных мандатов Московской городской думы, – полагает политик.

Андрей Сидельников: «То, что произошло вчера, было ожидаемо»

Руководитель международного общественного движения «Говорите громче!» Андрей Сидельников сказал, что его шокировали фотографии, на которых были запечатлены бойцы Росгвардии в полной боевой амуниции и с собаками на поводках. А рядом были пожилые женщины, случайно проходившие мимо. «Это вызвало полную корреляцию с нацистской Германией. Под лай овчарок омоновцы избивали дубинками женщин, детей, стариков. Хватали, вытаскивали из толпы даже тех, кто стоял без плакатов и не выкрикивал никаких лозунгов. Это было зверское, целенаправленное “мочилово”, по которому пошел путинский режим», – считает Сидельников.

Подобное поведение сотрудников полиции, по мнению собеседника, было абсолютно предсказуемым, поскольку имело место не впервые. «Меня абсолютно не удивило такое отношение власти к гражданам, которые по Конституции имеют полное право выходить на мирные демонстрации. Мы давно понимаем, что власть закручивает гайки, причем, это происходит уже, как минимум, лет десять – пятнадцать. И то, что произошло вчера, для меня это было ожидаемо, поскольку власть не намерена допустить никакого ощущения, что здесь возможно свободное волеизъявление граждан. Что она и показала москвичам».

Вспоминая события 2011 - 2012 годов, Андрей Сидельников отмечает, что ситуация сейчас другая – тогда речь шла о фальсификациях на выборах общефедерального уровня, а сейчас в центре внимания предстоящее избрание депутатов Московской городской думы, т.е. событие, которое интересует даже не всех жителей российской столицы. «Хотя, если говорить о гипотетической революции, то, безусловно, она произойдет в Москве, а уж никак не в регионах. Так что опосредованно это может оказать влияние на дальнейшую ситуацию в стране», – полагает общественный деятель.

Евгения Чирикова: «У этого режима нельзя покупать нефть и газ»

Координатор портала Activatica.org Евгения Чирикова имеет большой опыт как участия в протестных акциях, так и организации подобных мероприятий. Оценивая прошедшую демонстрацию в Москве, она подчеркивает, что говорить нужно о целой серии массовых акций, вызванных недопуском оппозиционеров к участию в выборах. «У нас впервые за всю современную историю российского гражданского общества люди выходят на улицу, чтобы выразить отношение к нарушениям на локальных выборах. Ведь одно дело – бунтовать против “царя”, а другое – когда у людей появился запрос на демократию, и это – уже другой уровень гражданской осознанности. Им что-то захотелось решать на местах, и с этого, на самом деле, начинается нормальное государство», – констатирует Чирикова.

Евгения Чирикова, входящая в состав постоянно действующего координационного совета Форума свободной России, с похвалой отзывается об организаторах прошедшей акции.

«Они – большие молодцы, что смогли друг с другом договориться. Это дорогого стоит, у нас не всегда так происходит. Наоборот, часто бывает так, что люди договориться не могут, начинают ссориться по самым ничтожным поводам. А тут они все действовали единым фронтом, и это было очень здорово, я думаю, поэтому была такая массовость, потому что, когда мы едины – мы непобедимы», – убеждена Чирикова.

Она также отметила смелость и честность организаторов акции протеста в Москве, которые заранее предупреждали людей о возможных последствиях их участия в несанкционированной властями демонстрации. «А вот власти вели себя настолько параноидально! И те кадры, которые мы видели – когда полицейские избивали дубинками девушек, женщин – просто слов нет, чтобы сказать, что это такое! Это было, конечно, полное безобразие», – подчеркивает собеседница.

Упомянула она и о наметившемся российско-германском сближении. «В ФРГ возобновили “Петербургский диалог”, она очень активно сотрудничают с Путиным по “Северному потоку -2”. И, вот вам, пожалуйста, – итог этого. Немцы же как это объясняют: мы утихомириваем агрессора, делаем его более цивилизованным. А на самом деле не происходит ничего подобного, и у этого режима нельзя покупать нефть и газ», – заявляет Евгения Чирикова.

Алексей Козлов: «Проявление глупости и совершеннейший провал со стороны властей»

Проживающий в Берлине правозащитник, редактор портала Article20.org Алексей Козлов признался, что не ожидал такого большого количества участников акции в минувшую субботу и столько явного желания людей выразить свое несогласие с действиями властей. «Даже когда стало понятно, что полиция использует жесткие методы, тем не менее, люди продолжали участвовать в демонстрации, перекрывали движение, обходили полицейские заслоны и так далее. Это – новый момент в московском уличном протесте, поскольку, когда начинается разгон, люди обычно стараются избежать задержаний. А здесь, мне, по крайней мере, показалось, что мы наблюдаем другую картину», – сказал правозащитник.

Действия полиции он назвал «непропорционально жестокими» и вызывающими возмущение у стороннего наблюдателя, а у самих участников акции – желание противостоять полицейским. «Т.е. это – не та безответная ситуацию, которую мы наблюдали в прошлом», – отметил Козлов.

Что же касается последствий протестной акции 27 июля, то здесь, по его мнению, многое будет зависеть от масштаба последующих демонстраций. «Я могу предположить, что по аналогии с действиями властей в 2018 году, когда были антикоррупционные протесты, здесь будет возбуждено какое-то количество дел по “нанесению ударов сотрудникам полиции” и причинению друг

ого ущерба для запугивания участников протеста. Им могут быть назначены большие штрафы, а то и тюремные сроки. Кроме того, по довольно большому количеству людей, оставленных в отделениях полиции до понедельника, когда должны будут пройти суды, можно судить о желании властей запугать людей и отвратить их от дальнейшего участия в демонстрациях», – допускает правозащитник.

В то же время, действия силовых структур говорят об их непрофессионализме. «Даже если стояла задача предотвратить проведение публичных мероприятий, то она не была выполнена, потому что публичное мероприятие не просто прошло, но и стало гораздо более заметным, чем могло бы быть при другой реакции со стороны полиции.

И это – проявление глупости, потому что в случае легального проведения мероприятия резонанс был бы гораздо меньшим. А так получился совершеннейший провал со стороны властей, с точки зрения тактики и последствий», – подытоживает Алексей Козлов.

Тем временем руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил в своем Telegram-канале, что задержанные участники акции 27 июля получат адвокатскую поддержку в случае подачи исков в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.