Победители аккумуляторного завода в Бресте делятся опытом с Могилевом 28.07.2019, 22:25

В Могилеве запускают карбоновый комбинат.

Запуск завода «Омск-Карбон Могилев» состоится уже в этом году осенью, а систему мониторинга атмосферного воздуха рядом с химическими заводами возле областного центра включат только в апреле 2020 года. Последние новости на тему экологии сегодня обсудили в Могилеве во время общественной дискуссии, передает «Белсат».

«Общественность должна требовать соблюдения экологического законодательства Беларуси, оно у нас как-то неприлично говорить, не самое худшее, но одно из лучших в Европе, но, к сожалению, не все требования законодательства в настоящее время выполняются», — говорит эколог Анна Скрыган.

Поделиться с могилевчанами своим опытом отстаивания прав приехал Александр Кабанов, активист инициативной группы против строительства завода аккумуляторных батарей «Айпауэр» под Брестом.

«Полтора года противостояния и положительный момент — завод не работает, руководство арестовано, сидит в СИЗО, и буквально на днях получили отрицательную экологическую экспертизу и получили не просто, а по тем данным, согласно которым мы всегда говорили», — говорит Кабанов.

Жители деревни Новоселки, рядом с которой ряд предприятий Свободной экономической зоны «ВМГ-Индустри», «Кранаспан» и скоро запустится завод по производству технического углерода «Омск-Карбон Могилев» — не слишком верят в перспективы борьбы:

«Сегодня приехали мониторить воздух. Что вы делаете? «Замер воздуха берем». Подождите. Ветер туда идет, а они там стоят! «А нам сказали там становиться».

«Ну какая там экология, это когда в нашу сторону дует, то дышать невозможно».

«Меня мучают сомнения, что будет все хорошо, меня мучают. Не только меня, но и соседей, и жителей, вот заявленная чистота — 99,9 — это проблематично».

«Почему они налогов не платят, я никак не могу понять, 4 года не будут платить налоги?».

24 июля прошел пресс-тур на завод «Омск-Карбон Могилев», куда независимых журналистов не аккредитовали, а вот жительницу деревни Новоселки Татьяна Павловскую — пригласили.

«Ну, что я увидела, я увидела людей, которые на своем уровне защищают этот «Омск-Карбон», профессионально, на защите у них стоит и санстанция, и экология, и природоохранные все, все стоят на защите «Омск-Карбона», и мы там оказались, как говорят, ну, послушайте, посмотрите», — говорит Татьяна Павловская.

Но защищать свои права на безопасную среду стоит. Благодаря обращением общественности о строительстве «Омск Карбон Могилев» власти уже пошли на определенные шаги. Эколог Анна Скрыган отмечает, что санстанции в рамках Министерства здравоохранения были вынуждены найти методику, внести ее в реестр для определения воздействия нового вещества — технического углерода — на состояние здоровья.

«У нас есть документ о том, что мощности все-таки не будут увеличиваться, надеемся, что власти сдержат свое слово, которое они дали на бумаге», — напоминает общественная активистка Татьяна Сиваченко.

Сейчас главное требование общественности — не строить новых предприятий в Свободной экономической зоне под Могилевом. А мониторинг уже построенных — сделать открытым и гласным.