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Госсекретаря США не пустили в Иран

  • 29.07.2019, 7:30
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Майк Помпео
Фото: Reuters

Отношения между США и Ираном обострились.

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник, 29 июля, в Twitter пожаловался, что его не пустили в Тегеран "поговорить прямо с иранским народом".

В это же время он отметил, что глава МИД Ирана Джавад Зариф свободно приезжает в Штаты и "пользуется правом говорить свободно".

"Неужели факты режима Хаменеи настолько плохи, что он не может пустить меня сделать то же самое? Что если его народ услышит правду – нефильтрованную и не урезанную?"– подчеркнул Помпео.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа усилила санкции против Ирана после разрыва ядерного договора, заключенного между Тегераном и другими западными странами при предыдущей демократической администрации президента США Барака Обамы.

США вышли из ядерной сделки в одностороннем порядке в мае 2018 года. Вскоре Иран отказался выполнять свои обязательства из-за введенных Вашингтоном санкции. Ситуация в Персидском заливе накалилась до предела и находится на грани вооруженного конфликта.


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