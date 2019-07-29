В Калифорнии была открыта стрельба на фестивале Gilroy Garlic 2 29.07.2019, 7:42

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Американские СМИ сообщают об 11 пострадавших.

Неизвестный мужчина вечером в воскресенье, 28 июля, открыл огонь на ежегодном фестивале еды Gilroy Garlic в городе Сан-Хосе на западе Калифорнии. Как сообщают американские телеканалы BNO News и NBC, инцидент произошел в третий, заключительный день праздника, передает dw.com.

Предположительно, стрельбу начал молодой человек в возрасте 20 лет. Очевидцы рассказали телеканалу BNO News , что он открыл огонь по одному из киосков на фестивале, а затем бежал с места преступления.

На видеозаписи с места события видно, как гости фестиваля спасаются бегством, и слышны крики. Очевидцы сообщают о том, что слышали десятки выстрелов. На место происшествия прибыли спасательные службы и несколько вертолетов.

Точное количество пострадавших в настоящий момент неизвестно. По информации телеканала NBC Bay Area, врачам скорой помощи было дано указание подготовиться к приему 11 пострадавших. Как минимум один раненый был доставлен в реанимацию. Также пока нет информации о личности, мотивах и судьбе стрелка.