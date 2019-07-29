Режимы Асада и Лукашенко укрепляют сотрудничество 4 29.07.2019, 7:48

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Глава МИД Сирии посетил Беларусь с официальным визитом.

Сирия и Беларусь договорились в августе провести заседание межправкомиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, и этот шаг будет способствовать укреплению взаимодействия между двумя странами, сообщил глава МИД Сирии Валид Муаллем, передает РИА Новости.

"Беларусь и Сирия - страны небольшие, но, работая вместе, сообща, мы можем сделать многое, чтобы благосостояние наших народов росло. Мы договорились с представителями Беларуси, что в августе пройдет заседание межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Это очень важный шаг, который поможет раскрыть потенциал и укрепить дружбу между нашими странами", - заявил Муаллем в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое было показано в воскресенье.

Несколькими днями ранее он посетил Беларусь с официальным визитом.