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Найден простой способ продлить молодость

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  • 29.07.2019, 7:50
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Поможет активный образ жизни и ограничение калорий.

Ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта нашли способ замедлить старение мозга, сообщается на сайте учебного учреждения.

Cпециалисты изучили влияние активного образа жизни и умеренного питания на активность глиальных клеток мозга и их расположенности к укреплению нейронных связей, пишет korrespondent.net.

Ученые проводили опыты на мышах, которых разделили на три группы. Первым обеспечили активный образ жизни с горками, крутящимися колесами и большим пространством, а другим ограничили потребление калорий, а жизнь третьих не подвергалась изменениям.

Выяснилось, что группы мышей с подкорректированным питанием и активным образом жизни продемонстрировали показатели когнитивных функций лучше, чем у третьей группы.

Исследователи пришли к выводу, что активный образ жизни и умеренное питание могут стать эффективной профилактикой нейродегенеративных заболеваний, в том числе деменции.


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