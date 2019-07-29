Врачи: Алексея Навального могли отравить 15 29.07.2019, 7:59

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Алексей Навальный

Недомогание российского оппозицонера могло быть вызвано действием химических веществ.

Алексей Навальный 24 июля был арестован на 30 суток за призывы выйти на несогласованную акцию протеста. Этот призыв он озвучил 20 июля, поставив властям Москвы ультиматум: либо они регистрируют всех независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, либо оппозиция проведет митинг у мэрии Москвы. Утром 28 июля он был госпитализирован из спецприемника с сильным отеком лица и покраснением кожи.

Врачу Навального Анастасии Васильевой и терапевту-кардиологу Ярославу Ашихмину все-таки удалось осмотреть его, и они не исключают отравления.

«У его палаты — целый конвой. Сначала мы вроде прошли, стали осматривать и собирать жалобы, анамнез, но не тут-то было. Буквально сразу нас выпроводили со словами, вы посторонние люди, он под арестом, — сообщила Васильева в Facebook. — Дальше — настоящий цирк. Дежурный врач испуганно отдал полномочия дежурному администратору — дежурный администратор позвонил главному врачу больницы».

По ее словам, главврач сказала по телефон, «что консультации посторонних врачей запрещены». «И даже то, что у Алексея явно офтальмологическая патология, и при токсических кератоконъюнктивитах помощь должна быть оказана немедленно — а офтальмологического отделения и дежурного офтальмолога нет — ее не волнует нисколько», — возмущена Васильева.

Врачам удалось осмотреть Навального «через дверь», они пишут про «выраженный отек и резкую гиперемию верхних и нижних век, периорбитальную область (вокруг глаз), гнойное отделяемое из правой конъюнктивальной полости, выраженный зуд, множественные папуллезные высыпания на коже шеи, спины, груди, локтевых сгибов рук». Клинически жалобы и симптомы соответствуют острому токсическому кератоконъюнктивиту, дерматиту и общей интоксикации.

«Я как врач, лечившая тяжелейший ожог поверхности глаза у Алексея два года назад, могу с уверенностью заявить, что и в 2017 году, и сейчас — это результат повреждающего действия неопределенных химических веществ. Никакой аллергии у Алексея нет и никогда не было. Более того — он ел одну и ту же еду со всеми заключенными, никакой новой парфюмерии или средств личной гигиены не использовал. Сегодня особенно страшно за пострадавший правый глаз, который действительно с большим трудом удалось спасти. Развивающийся кератоконъюнктивит никто не лечит, офтальмологом пациент не осмотрен», — резюмирует Васильева.

В итоге врачи «не исключают токсическое повреждение кожи и слизистых неизвестным химическим веществом с помощью некоего третьего лица». Они рекомендуют правоохранительным органам взять на химическую экспертизу постельное белье Навального, а докторам — соскобы с кожи и образцы волос.

«Неоказание медицинской помощи наказывается в соответствии с УК РФ статьей 124», — предупреждает Васильева.

Тем временем, по сообщениям журналистов, работающих у больницы на улице Вавилова, где находится Алексей Навальный, вчера вечером у медучреждения задержаны два десятка человек, которые пришли поддержать политика.

По сведениям «Медиазоны», был задержан юрист ФБК Александр Помазуев и фотограф Георгий Марков. Фоторепортер рассказал, что его избили и сломали фотокамеру, несмотря на наличие у него пресс-карты и выполнение им редакционного задания. Часть задержанных были отвезены в ОВД «Академический».