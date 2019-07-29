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В Украине собираются сократить количество министерств

  • 29.07.2019, 8:12
Фото: Getty Images

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны максимально видит в правительстве 12-13 министров.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк предлагает уменьшить количество министерств. Об этом он заявил в интервью 24 каналу.

"Во-первых, правительство должно быть компактным. Я – за небольшое количество министров. У нас в стране кадровый голод. Если у нас даже будет один или два слабых министра, не говоря о премьер-министре, это просто потянет вниз все правительство. Поэтому максимально 12-13 министров – это то, что я вижу. Надо уменьшать количество министерств", - сказал Данилюк.

Он добавил, что, возможно, объединять их по блокам. "Например, я был всегда сторонником объединения Министерства экономики и Министерства финансов. Можно рассматривать объединение Минсоц и Минздрава", - сказал Данилюк.

Секретарь СНБО считает, что "здравоохранение – это также определенная социальная функция".

"То есть такую логику надо делать, чтобы не было, что в одном блоке у нас две головы, которые между собой спорят. Должна быть единая политика. Я против свободных вице-премьер-министров. Я имею в виду, что каждый вице-премьер должен возглавлять министерство. Нам не нужно такое количество вице-премьеров, вообще", - уточнил Данилюк.

Секретарь СНБО предлагает, чтобы один вице-премьер мог замещать премьера, когда тот в отпуске или не может выполнять свои обязанности. "Остальных не надо, должно быть компактно", - добавил он.


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