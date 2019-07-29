Белоруска: Только в США я узнала, что значит по-настоящему вкалывать 2 29.07.2019, 8:40

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Карина Комиссарчик

Секрет успешной экономики.

Карина Комиссарчик — эмигрировала из Беларуси в США почти два года назад. Старается как можно больше узнать о стране, где предстоит жить в дальнейшем, поэтому уже посетила 25 штатов. Читательница Onliner рассказала, как работают в США:

- Я не буду писать длинное вступление и сразу перейду к сути: признаюсь честно, только в США я узнала, что значит по-настоящему вкалывать. Не потому, что ленилась в Беларуси, не потому, что здесь эмигранты вынуждены работать за троих. Просто в США настоящий культ работы. Принцип обогащения здесь воспринимается очень просто: для того чтобы много зарабатывать, требуется много и эффективно работать. Примените эту формулу ко всей стране и вы узнаете секрет успешной экономики.

Оплата труда здесь в основном идет по часам. Когда вы приходите на любое рабочее место, будь это офис, ресторан или мастерская, вас каждый раз просят отметиться в специальной программе и указать, во сколько вы пришли-ушли. Вначале меня это раздражало, потом злило, сейчас я понимаю, зачем это нужно. Опоздал на 15 минут утром? Задержался немного на обеде? Ушел на полчаса раньше? Никто тебе не скажет ни слова, просто вычтут из зарплаты твой час, а он, например, стоит $20. А если так каждый день, то $100 в неделю или $400—450 в месяц. А это, например, сумма выплаты по вашему кредиту за автомобиль. Как вам такой расклад?

В очередной раз вспомню свою работу в швейной мастерской свадебного салона. Мой менеджер в пик сезона проводил на работе часов 12 в сутки с десятиминутными перерывами на перекус. Все консультанты и швеи тоже очень часто оставались допоздна. В самый загруженный период я проводила в мастерской по 9—10 часов в день. Естественно, нам платили за эти часы, а потом и повышали плату за них. Так работает капитализм, так и будет все работать в Беларуси: покажи свою заинтересованность быть полезным компании, и она это заметит. Очень многие бизнесмены из США говорили мне: желание сотрудников работать больше, понимание, что такое подстроиться под заказчика, или спокойное принятие факта, что вот сегодня нужно поработать до часу ночи, — главная причина для найма на постоянную работу, повышения или прибавки к зарплате.

В Беларуси многие люди не имеют ни малейшего представления, что такое много и тяжело работать. Речь идет о половине офисных сотрудников, людей, которые обслуживают рабочее пространство, — что-то вроде секретарей, или как их теперь модно называть? Офис-менеджеры? Сюда же идут все «продажники», сидящие на «холодных» звонках, некоторые творческие профессии и все те, без которых любое предприятие легко обойдется, если встанет вопрос о сокращениях.

Речь про вас? Я расскажу, почему у вас такая маленькая зарплата, почему вы вряд ли будете зарабатывать больше и уж точно не будете жить так хорошо, как многие люди живут в США.

Вы приходите на работу чуть позже девяти утра. Неспешно идете за кофе, а может, даже делаете себе завтрак. Решаете на обратном пути к своему столу пообщаться с парой коллег о чем-то неважном. Далее, нужно проверить почту, мессенджеры, сделать фото в сторис, подтверждающее, что вы начали рабочий день. Того и гляди скоро часовой обед. Ну и что, что вместо часа вас не было на 15 минут больше? Вот уже можно и поработать пару часов, а уйти немного раньше шести, ведь никто и не заметит.

У нас мало кто знает, сколько стоит его час. Редкий работодатель понимает, сколько он теряет, когда сотрудники все время опаздывают или позволяют себе уходить раньше. Получается, что из восьми часов многие занимаются делом только часа четыре. Люди, которые могут позволить себе работать в таком расслабленном режиме, чаще всего не играют большой роли, а это значит, что их зарплата вряд ли будет расти. И вы удивляетесь, почему зарабатываете меньше $500—600 в месяц? Попробуйте поработать чуть больше, может, зарплата и вырастет, а если не вырастет, то поменяйте место, а не нойте каждую пятницу в баре на Зыбицкой, как несправедлив мир.

Давайте также вспомним мое любимое — про отпуска и больничные. В Беларуси обязательно есть час обеда, 21 день оплачиваемого отпуска, дни болезни, если предъявите справку, три года декрета. В штатах же в среднем ты можешь претендовать на 10 дней отпуска в год, причем не каждая компания готова его оплачивать. Через месяц после рождения ребенка вас уже ждут обратно на рабочее место, если оно вам нужно. Поболеть, конечно, можно, но крайне нежелательно, и вам прозрачно на это намекнут.

Я уже не говорю о таких вещах, как 31 декабря. У большинства компаний это рабочий день. Частные компании имеют полное право не делать выходной в какие-то праздники. Не все, но очень многие американцы с детства приучены работать тяжело и много. В стране капитализма только так можно обеспечить себе достойную жизнь. Никто не придет и ничего не даст просто так.

Разница менталитета очень явно считывается, когда наблюдаешь за «понаехавшими» в Америку из Беларуси. Эмигранты, которые на родине не привыкли вкалывать, и в новой стране не станут сильно себя утруждать. Они не понимают и не принимают новые правила игры, поэтому всегда стараются схалтурить. Пообедать подольше, прийти попозже, а потом устраивают скандалы в кабинете начальника, так как считают, что им недоплатили. Многие в Беларуси были настолько избалованы тепличными условиями труда, что приходят в ужас, когда их просят немного задержаться на работе. Такие эмигранты часто застревают на очень средней зарплате и, скорее всего, никогда не смогут зарабатывать больше.

К счастью, человеческий мозг гибок и способен приспосабливаться к новым обстоятельствам. Большинство приезжих быстро вливаются в новую систему и, не жалея себя, часто работают после условных шести вечера и даже в выходные. И, поверьте, бонусы и повышения не заставляют себя долго ждать. Есть у меня знакомые, которых часто можно найти в офисе за рабочим местом, когда на часах девять вечера. Иногда они пропадают там все выходные. Как-то я спросила у них, стоит ли оно того? Вернется ли им это? И если в начале своего профессионального пути в штатах они сомневались в ответе, то сейчас лукаво улыбаются, зная, что премии и должности почти у них в кармане.

Еще, чтобы узнать, кто в компании правда заинтересован в ее успехе, достаточно прийти в офис на полчаса раньше официально установленного времени. Те, кто уже на месте, — костяк фирмы. Проверено (и не только мной) много раз.

Безусловно, в стремлении заработать побольше и побыстрее получить интересную работу нужно уметь вовремя остановиться и сделать передышку. Выгорание еще никому не приносило пользы. В штатах, конечно, не как в Японии: никто не умирает за рабочим столом, но все же люди заметно переутомляются.

Кстати, есть определенный пласт людей в Беларуси, которые уже давно приучили себя к капиталистическому укладу жизни. В основном это бизнесмены и индивидуальные предприниматели. Я знаю достаточно участников малого и среднего бизнеса как в столице, так и в провинциях Беларуси. Независимо от пола, возраста и рода бизнеса, их объединяет одно — стремление работать больше и качественнее. Они знают, что, если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам. Они не считают, сколько часов проработали, у них нет задач, которые бы не входили в их обязанности. На звонки они отвечают даже поздно вечером, а почту проверяют всегда, если не спят. И знаете, у них вполне себе обеспеченная жизнь, довольно качественные отпуска и они не живут от зарплаты до зарплаты.

Хочу напомнить, что здесь не идет речь о людях, которые трудятся на заводах, в образовательных учреждениях, в сфере медицины, правоохранительных органах, на пожарных станциях и в МЧС. Во-первых, потому, что я про эти сферы ничего не знаю, а во-вторых, все эти профессии вызывают у меня чувство самого глубокого уважения. Речь только о тех, кто много жалуется, но при этом не готов пошевелиться.