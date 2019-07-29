закрыть
29 июля 2019, понедельник, 9:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Щучине рыбак выловил пусковое устройство ПЗРК

  • 29.07.2019, 8:57
Фото: Следственный комитет

Это не первая опасная находка на территории Гродненской области.

28 июля около 8 часов утра в озере посреди Щучина рыболов выловил плывший по воде предмет, внешне похожий на советский переносной зенитный ракетный комплекс «Игла-1» (ПЗРК). Прибывшие по сообщению следователи произвели изъятие предмета, осмотрели место происшествия, опросили очевидца. Провели ряд проверочных и процессуальных действий, в т.ч. с участием специалистов. Предварительно установлено, что предмет является одноразовым пусковым устройством от отстреленной ракеты ПЗРК. Оно не представляет угрозы для жизни и безопасности людей, сообщает Блог Гродно.

Для получения окончательных выводов готовится проведение соответствующих экспертиз. Щучинским РОСК проводится проверка.

Напомним, что это не первая опасная находка на территории Гродненской области. В начале ноября 2005 года на территории одного из лицеев в Гродно под опавшей листвой были обнаружены гранатомет с гранатой и самодельное взрывное устройство. Прибывшей на место обнаружения гранатомета группой разминирования при обследовании территории лицея были также обнаружены самодельное взрывное устройство, тротиловая шашка весом 200 граммов, детонатор и пульт дистанционного управления.

По данному факту в 2005 году возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 295 «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» и ч.3 ст. 339 «Хулиганство» Уголовного кодекса Беларуси. Тогда следствие рассматривало несколько версий, в числе которых была и подготовка к теракту. Криминалисты провели экспертизу гранатомета и взрывного устройства и установили, что взрывное устройство было вмонтировано в детскую игрушку.

Экспертами также было установлено, что на гранатомете, который был обнаружен на территории лицея, «сбиты» номера. На нем сохранился год выпуска — 1991. По информации Минобороны Беларуси, такие системы не закупались с 1990 года, из чего следствие сделало вывод, что гранатомет был завезен в Беларусь из-за границы, возможно из одной из горячих точек.

А летом 2012 года в Гродно обнаружили несколько мест, где были спрятаны взрывоопасные предметы и сильнодействующие ядовитые вещества, в связи с чем КГБ тогда усилил антитеррористические меры в регионе. Где конкретно находились взрывчатка и ядовитые вещества, официально не сообщается. Но управление КГБ по Гродненской области инициировало усиление контроля над подвалами, подсобками, чердаками, а также неиспользуемыми зданиями и сооружениями.

Примерно в то же время, тайник с современными боеприпасами обнаружен недавно в лесу в Гродненском районе. Вблизи деревни Поречье Гродненского района военнослужащие группы разминирования обнаружили тайник с боеприпасами к противотанковым гранатометам ПГ-7 и ПГ-9 советского образца, состоящим на вооружении и в настоящее время.


популярное за неделю

Мнение

Служить Родине или служить режиму?
Служить Родине или служить режиму? Валерий Карбалевич
Да, власть сменится не на выборах
Да, власть сменится не на выборах Александр Скобов
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси Дмитрий Растаев
База данных для Нюрнберга
База данных для Нюрнберга Ирина Халип