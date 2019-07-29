В Щучине рыбак выловил пусковое устройство ПЗРК 29.07.2019, 8:57

Фото: Следственный комитет

Это не первая опасная находка на территории Гродненской области.

28 июля около 8 часов утра в озере посреди Щучина рыболов выловил плывший по воде предмет, внешне похожий на советский переносной зенитный ракетный комплекс «Игла-1» (ПЗРК). Прибывшие по сообщению следователи произвели изъятие предмета, осмотрели место происшествия, опросили очевидца. Провели ряд проверочных и процессуальных действий, в т.ч. с участием специалистов. Предварительно установлено, что предмет является одноразовым пусковым устройством от отстреленной ракеты ПЗРК. Оно не представляет угрозы для жизни и безопасности людей, сообщает Блог Гродно.

Для получения окончательных выводов готовится проведение соответствующих экспертиз. Щучинским РОСК проводится проверка.

Напомним, что это не первая опасная находка на территории Гродненской области. В начале ноября 2005 года на территории одного из лицеев в Гродно под опавшей листвой были обнаружены гранатомет с гранатой и самодельное взрывное устройство. Прибывшей на место обнаружения гранатомета группой разминирования при обследовании территории лицея были также обнаружены самодельное взрывное устройство, тротиловая шашка весом 200 граммов, детонатор и пульт дистанционного управления.

По данному факту в 2005 году возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 295 «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» и ч.3 ст. 339 «Хулиганство» Уголовного кодекса Беларуси. Тогда следствие рассматривало несколько версий, в числе которых была и подготовка к теракту. Криминалисты провели экспертизу гранатомета и взрывного устройства и установили, что взрывное устройство было вмонтировано в детскую игрушку.

Экспертами также было установлено, что на гранатомете, который был обнаружен на территории лицея, «сбиты» номера. На нем сохранился год выпуска — 1991. По информации Минобороны Беларуси, такие системы не закупались с 1990 года, из чего следствие сделало вывод, что гранатомет был завезен в Беларусь из-за границы, возможно из одной из горячих точек.

А летом 2012 года в Гродно обнаружили несколько мест, где были спрятаны взрывоопасные предметы и сильнодействующие ядовитые вещества, в связи с чем КГБ тогда усилил антитеррористические меры в регионе. Где конкретно находились взрывчатка и ядовитые вещества, официально не сообщается. Но управление КГБ по Гродненской области инициировало усиление контроля над подвалами, подсобками, чердаками, а также неиспользуемыми зданиями и сооружениями.

Примерно в то же время, тайник с современными боеприпасами обнаружен недавно в лесу в Гродненском районе. Вблизи деревни Поречье Гродненского района военнослужащие группы разминирования обнаружили тайник с боеприпасами к противотанковым гранатометам ПГ-7 и ПГ-9 советского образца, состоящим на вооружении и в настоящее время.