Куда бежать? Aлина Витухновская

29.07.2019, 9:05

Aлина Витухновская

Даже чиновники и должностные лица не имеют никаких гарантий.

Более всего общественный человек, современный человек опасается стать социальным лузером, быть неуспешным в какой-либо из репрезентативных областей, пасть на дно, окунуться в маргинальность.

Какое там "быть счастливым", "духовное просветление-равновесие", всё это ни к чему, то есть, действительно, не имеет никакой цены.

В этой ситуации положение такого человека в России становится и вовсе безысходным - де юре - даже чиновники и должностные лица не имеют никаких гарантий. Конечно, они усиленно охраняют свои лже-статусы от посягательств, что не так и сложно, пока "низы не хотят", но и им, судя по всему, присущ онтологический (уже) страх разоблачения, стирания лже-статусов, в пространстве, где перефразируя поэта - всё держится на понтах и на гайках.

Даже предполагаемое бегство во глубину офшорных зон не видится здесь выходом. Как чувствовали себя, к примеру, высшие чины СС, бежавшие в Аргентину? Думаю, при всех своих регалиях, образовании и вагнеровском драйве, они уже были никем, экзистенциальными тростниками, дикарями, изгоями.

Конечно же, чиновники - люди без сверхчеловеческих амбиций. Но самое сравнение призвано указать на тот полный иерархический, биографический тупик (а не секрет, многие из нас (да и из "них") мечтают о подлинной иерархии и биографии, а о чем еще мечтать?) Такова судьба всякой персоны, завязнувшей в пространстве нелегальности и нелегитимности в эти - увы, наихудшие времена.

Aлина Витухновская, Facebook