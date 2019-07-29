Московский ЦСКА Виктора Гончаренко обыграл «Локомотив» в чемпионате России 29.07.2019, 9:09

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Виктора Гончаренко

Фото: ТАСС

Еще один успех белорусского тренера.

Московский ЦСКА под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко победил "Локомотив" в третьем туре футбольного чемпионата России, сообщает БелТА.

Первый тайм столичного дерби прошел с преимуществом армейцев и на 42-й минуте лидер их атак Федор Чалов с пенальти открыл счет. Вторую половину лучше провели подопечные Юрия Семина, но результат 1:0 в пользу ЦСКА не изменился.

Это вторая подряд виктория команды Виктора Гончаренко после стартового поражения в новом сезоне премьер-лиги. Лидирует действующий чемпион России питерский "Зенит", который одержал третью победу подряд, обыграв в гостях "Оренбург" со счетом 2:0.

Для футболистов "Оренбурга" с белорусским защитником Михаилом Сиваковым в составе это третье поражение кряду. Тульский "Арсенал" у себя дома уступил "Ростову" - 2:3. Футболисты московского "Динамо" переиграли на своем поле "Урал" из Екатеринбурга - 2:0, с таким же счетом дебютант элитного дивизиона "Тамбов" победил московский "Спартак", "Краснодар", капитаном которого является белорус Александр Мартынович, разгромил у себя дома другого новобранца премьер-лиги "Сочи" - 3:0, а футболисты "Уфы" были сильнее гостей из самарских "Крыльев Советов" со счетом 2:1.

Третий тур российского первенства завершится сегодня в Казани матчем "Рубина" и грозненского "Ахмата". Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Зенит" - 9 очков, "Ростов" - 7, "Краснодар" - 6, "Урал" - 6, ЦСКА - 6. Ни одного балла не набрали пока "Сочи" и "Оренбург".